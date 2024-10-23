  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Quartier résidentiel Guadalmina 720

Quartier résidentiel Guadalmina 720

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,82M
;
20
Laisser une demande
ID: 39148
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 354460279
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle 19E

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
A contemporary 6-bedroom villa located on a private plot of over 1,600 m² in the prestigious Guadalmina Alta area of ​​Marbella. With a constructed area of ​​over 1,000 m², this property combines striking modern architecture with practical living spaces and high-quality finishes. Clean lines, large windows, and landscaped gardens give it an imposing and sophisticated presence, as well as exceptional curb appeal. The main floor is designed for a seamless integration of indoor and outdoor living. A spacious open-plan living and dining area connects directly to the expansive terraces and pool. Floor-to-ceiling glass doors maximize natural light and provide easy access to the outdoor dining and lounge areas. The fully equipped designer kitchen, double-height ceilings, and thoughtful layout make the home the ideal place for both relaxed family living and stylish entertaining. The home includes six well-proportioned bedrooms, including a master suite with a dressing room and a luxurious en-suite bathroom. A home office provides an efficient workspace, while an entertainment floor with a private gym, media area, and leisure facilities adds flexibility for a modern lifestyle. Each room is designed for comfort and functionality, with attention to detail evident in the materials and finishes. Outside, the property features a private pool, manicured lawns, and a selection of shaded and sunny terraces for dining or relaxing. A secure gated entrance, ample parking, and integrated HVAC and lighting systems complete this turnkey residence. Spacious, stylish, and in a prime location, making it an excellent investment opportunity in one of Marbella's most desirable residential areas.

Localisation sur la carte

San Pedro Alcantara, Espagne
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tresora Villa B
Benahavis, Espagne
depuis
$5,68M
Quartier résidentiel Sira Homes
Ricmar, Espagne
depuis
$989,755
Quartier résidentiel Villa Azahar Real
Benahavis, Espagne
depuis
$4,27M
Quartier résidentiel Aura Higueron Fase 2 Apartamentos
Benalmadena, Espagne
depuis
$761,088
Quartier résidentiel Living Gardens Torremolinos
Torremolinos, Espagne
depuis
$406,710
Vous regardez
Quartier résidentiel Guadalmina 720
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,82M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Afficher tout Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
Quartier résidentiel Alcantara Del Mar Villas
San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$2,47M
MODERN LIVING BY THE MEDITERRANEAN. An exclusive residential project comprising 11 luxury villas, designed to offer maximum comfort, privacy, and elegance in a privileged setting. Each villa has 5 to 6 spacious bedrooms, 5 full bathrooms plus a guest toilet, and carefully distributed space…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 4
Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 4
Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 4
Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 4
Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 4
Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 4
Quartier résidentiel Vanian Gardens Phase 4
Resinera Voladilla, Espagne
depuis
$408,416
Is the fourth phase of the complex located in the Selwo area between Estepona and San Pedro. It is a resort project whose added value lies in its set of facilities, infrastructure, and geographical location. The complex includes 4 outdoor swimming pools, a spa with an indoor heated pool, a c…
Agence
Muse
Laisser une demande
Quartier résidentiel Equilibrio Apartments
Quartier résidentiel Equilibrio Apartments
Quartier résidentiel Equilibrio Apartments
Quartier résidentiel Equilibrio Apartments
Quartier résidentiel Equilibrio Apartments
Afficher tout Quartier résidentiel Equilibrio Apartments
Quartier résidentiel Equilibrio Apartments
Estepona, Espagne
depuis
$648,460
New boutique development of just 15 stunning apartments, distributed across 3 blocks with comfortable interior space and high-level privacy in an exclusive location. We understand how important it is to have a quality rest, so we seek locations for your second home that allow you to experi…
Agence
Muse
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications