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Quartier résidentiel Armonía

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$500,566
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7
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ID: 39256
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 229178158
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara

À propos du complexe

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Located in the vibrant heart of San Pedro de Alcántara, Málaga, this luxurious new-built apartment offers a sophisticated urban lifestyle. Part of an exclusive complex comprising 35 homes stands out with its contemporary design and premium features. Although the property does not feature a private pool, residents can enjoy the beautifully maintained communal garden, providing a serene escape amidst the bustling city. The apartment boasts urban and city views, offering a picturesque backdrop to everyday living. Inside, meticulous attention to detail is evident throughout. The kitchen is a chef’s dream, equipped with first-class quality cabinetry and high-end Siemens appliances, complemented by Swiss plumbing. This focus on quality extends to the construction itself, with thick walls and high-quality windows ensuring excellent soundproofing between floors. The high-quality floor covering is enhanced by an Aerotermia heating system, providing comfort and efficiency. This property is classified as luxury new-built, making it a unique opportunity in the real estate market. The exclusive complex offers both two and three-bedroom configurations, with some homes featuring duplexes complete with solarium terraces and private swimming pools. Located in a prime urban setting, this apartment is ideal for those seeking a blend of luxury and convenience. Whether as a permanent residence or a holiday retreat, it promises a lifestyle of comfort and elegance in one of Málaga’s most sought-after areas.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Localisation sur la carte

San Pedro Alcantara, Espagne
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