Quartier résidentiel Armonía

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Located in the vibrant heart of San Pedro de Alcántara, Málaga, this luxurious new-built apartment offers a sophisticated urban lifestyle. Part of an exclusive complex comprising 35 homes stands out with its contemporary design and premium features. Although the property does not feature a private pool, residents can enjoy the beautifully maintained communal garden, providing a serene escape amidst the bustling city.
The apartment boasts urban and city views, offering a picturesque backdrop to everyday living. Inside, meticulous attention to detail is evident throughout. The kitchen is a chef’s dream, equipped with first-class quality cabinetry and high-end Siemens appliances, complemented by Swiss plumbing. This focus on quality extends to the construction itself, with thick walls and high-quality windows ensuring excellent soundproofing between floors. The high-quality floor covering is enhanced by an Aerotermia heating system, providing comfort and efficiency.
This property is classified as luxury new-built, making it a unique opportunity in the real estate market. The exclusive complex offers both two and three-bedroom configurations, with some homes featuring duplexes complete with solarium terraces and private swimming pools.
Located in a prime urban setting, this apartment is ideal for those seeking a blend of luxury and convenience. Whether as a permanent residence or a holiday retreat, it promises a lifestyle of comfort and elegance in one of Málaga’s most sought-after areas.
Caractéristiques de la propriété
Paramètres de propriété
L'année de construction
2026
Localisation sur la carte
San Pedro Alcantara, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs
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