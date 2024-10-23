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Quartier résidentiel Villa Èlan

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$7,91M
;
20
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ID: 39183
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1108185046
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle Cartuja

À propos du complexe

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Located on a quiet cul-de-sac in the heart of Nueva Andalucía, this exclusive new-build residence was developed by the acclaimed firm NMobe. Currently under construction and expected to be completed between December 2025 and January 2026, this architectural gem combines contemporary minimalism with natural warmth to create a refined and relaxing atmosphere. Floor-to-ceiling windows, clean lines, and custom finishes allow natural light to flood the interiors, while the surrounding tropical landscaping ensures privacy and tranquility. Designed for luxurious modern living, it features spacious indoor and outdoor areas seamlessly connected for seamless entertaining and everyday convenience. The home offers a stunning infinity pool, multiple sun terraces, and serene garden lounges, framed by lush greenery. Inside, elegant en-suite bedrooms, spa-like bathrooms, and a sophisticated open kitchen combine with high-end materials and a smart layout. With NMobe's signature attention to detail and timeless aesthetic, the property represents a unique opportunity to own a bespoke retreat in one of Marbella's most desirable neighborhoods.

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San Pedro Alcantara, Espagne
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