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Quartier résidentiel Villa Liria

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,26M
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6
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ID: 39316
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 512252435
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle 5

À propos du complexe

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Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor space distributed over 5 bedrooms, 5 bathrooms and a toilet. Ideal for those seeking exclusivity, privacy and a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of Marbella.

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San Pedro Alcantara, Espagne
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