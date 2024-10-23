Quartier résidentiel Villa Liria

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Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior.
Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property.
This villa has a total of 454 m2 of floor space distributed over 5 bedrooms, 5 bathrooms and a toilet.
Ideal for those seeking exclusivity, privacy and a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of Marbella.
Localisation sur la carte
San Pedro Alcantara, Espagne
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