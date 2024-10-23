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Quartier résidentiel Villa Sirius

San Pedro Alcantara, Espagne
depuis
$6,82M
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20
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ID: 39051
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 284946404
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Ville
    Marbella
  • Ville
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle Copenhague 30 D

À propos du complexe

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This exquisite residence offers an unparalleled blend of modern comfort and sophisticated architecture, designed for the most refined lifestyle. Nestled in complete privacy, the property features outstanding amenities, including a floor-to-ceiling wine cellar, a billiard room, and a personal sauna. From the moment you step inside, the grand entrance hall welcomes you into an open-plan living space bathed in natural light, thanks to expansive wall-to-wall windows. The kitchen, designed for both functionality and style, is a haven for culinary enthusiasts—fully equipped with an island breakfast area, an outdoor barbecue with a covered dining space, and everything needed to craft gourmet meals. The lush garden is a true sanctuary, where manicured greenery reflects beautifully in the shimmering, heated turquoise pool. Multiple lounge and chill-out areas invite you to embrace the Mediterranean lifestyle, whether basking in the sun on the terrace or unwinding on a luxurious sun lounger. The pool, a centerpiece of tranquility, offers the perfect setting for a refreshing swim or a moment of pure relaxation. This is more than a home—it’s an experience of luxury, comfort, and natural beauty.

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San Pedro Alcantara, Espagne
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