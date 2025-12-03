  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Athènes
2
Attique
24
Regional Unit of South Athens
11
Municipality of Piraeus
5
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Afficher tout Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grèce
depuis
$193,286
Nombre d'étages 1
A vendreDuplex de 83 mètres carrés en Sithonia, Chalkidiki Le duplex est situé au premier étage et au deuxième étage. Le premier étage se compose d'une chambre, salon avec cuisine, une douche WC. Le deuxième étage se compose d'une chambre. Une vue sur la ville s'ouvre des fenêtres. Il y a de…
Agence
Grekodom Development
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Afficher tout Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grèce
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Sauvez des milliers ! Augmentez votre revenu!Une occasion exceptionnelle pour les investisseurs, Lopes Residences vient avec trois ans de gestion gratuite et des frais communaux - vous sauver des milliers tout en offrant la tranquillité d'esprit dès le premier jour. Niché dans la banlieue tr…
Développeur
Velment
Laisser une demande
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Afficher tout Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
depuis
$419,703
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Fusion est un complexe résidentiel fermé unique situé dans le quartier Paleo Faliro – un quartier côtier prestigieux au sud d'Athènes, à seulement 5 minutes des plages et à 15 minutes du centre-ville. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine moderne au bord de la mer av…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
OneOne
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Afficher tout Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grèce
depuis
$157,985
Nombre d'étages 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. avec une vieille maison de 55 sq. M. AMENITÉS DANS LA PLATE ET PEUVENT ÊTRE RENOUVELÉES POUR UNE HOLIDITÉ. C'est aussi une plaque variable pour une nouvelle maison dans la meilleure zone d'ARTEMIDA avec un très bon développement de toutes les infrastr…
Agence
Akinita-kapelli
Laisser une demande
Immeuble WHITE PEARL
Immeuble WHITE PEARL
Immeuble WHITE PEARL
Immeuble WHITE PEARL
Immeuble WHITE PEARL
Afficher tout Immeuble WHITE PEARL
Immeuble WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grèce
depuis
$367,695
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 109 m²
1 objet immobilier 1
This residential complex, located in the green surroundings of Ilion in Athens, offers an excellent opportunity for both investment and family living.  The building will be completed soon, namely in 2024, and has been carefully designed for maximum comfort and convenience. The complex is …
Développeur
KEGHOLDINGS EE
Laisser une demande
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$289,001
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
Surface 68 m²
1 objet immobilier 1
V² DEVELOPMENT MARINA RESIDENCES is perfectly located in the heart of Mikrolimano in Piraeus. Lined with cafes, restaurants and bars, Mikrolimano is a popular destination, preferred by Athenians, locals and visitors looking for a charming and picturesque spot to spend free time. Mikrolima…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
68.0
302,402
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Afficher tout Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$285,007
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52 m²
1 objet immobilier 1
🏗 Description du projet dans le cadre du Golden Visa📍 Emplacement.Kallithea est une région dynamique et dynamique d'Athènes, combinant un riche patrimoine historique et une atmosphère urbaine moderne.Connu pour ses sources thermales dans le passéMaintenant un centre culturel avec vue sur la …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
372,187
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Afficher tout Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$824,430
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Serenity est un nouveau complexe de boutiques dans la zone d'élite d'Alimos, à seulement 3 minutes de la côte de la Riviera d'Athènes. Vue panoramique sur la mer, architecture exquise, terrasses donnant sur le coucher du soleil et un niveau de vie élevé font de ce projet l'idéal pour la vie,…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$184,652
L'équipe Tranio a acheté un chantier dans un quartier calme et propre du centre d'Athènes et complète un immeuble de 6 étages. Ce sera un bâtiment moderne avec ascenseur et espace commercial au rez-de-chaussée. 11 appartements et studios sont livrés avec finition, équipement de salle de bain…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Afficher tout Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$267,047
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 37–47 m²
2 objets immobiliers 2
Bella Vista Golden Visa Residences est un projet résidentiel boutique situé au cœur du quartier animé de Kallithea, à seulement 10 minutes du centre d’Athènes et à proximité de la Fondation Stavros Niarchos et de la Riviera d’Athènes. Le complexe comprend 10 appartements entièrement meubl…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 47.0
279,141 – 302,402
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble DIAMOND
Immeuble DIAMOND
Immeuble DIAMOND
Immeuble DIAMOND
Immeuble DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grèce
depuis
$423,497
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Le bâtiment de l'appartement DIAMOND, situé au cœur de Peristeri dans la partie occidentale d'Athènes, offre une excellente opportunité pour l'investissement et la vie familiale. Le bâtiment est terminé à la fin de 2023, et a été soigneusement conçu pour un maximum de confort et de commodité…
Développeur
KEGHOLDINGS EE
Laisser une demande
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$289,001
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Bel Air Residences are located in Elliniko, an upscale suburb, situated the enchanting Athenian riviera. The area is being transformed by an ongoing €8 Βillion pioneering project for Athens, with great emphasis on the creation of a world-class metropolitan park, as well as the enhancement of…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Afficher tout Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Galissas, Grèce
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 3
Aperçu de la propriété: Syros Island Apartment ComplexLieu: île de Syros, GrèceType: Appartement ComplexeTotal unités: 21 appartements et studiosTailles d'unité: Rang de 20m2 à 50m2Gamme de prix: 85 000 € - 220 000 €Exposé succinct:Niché sur la pittoresque île de Syros, ce complexe d'apparte…
Agence
JP & Partners Ltd
Laisser une demande
Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Afficher tout Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 23–50 m²
8 objets immobiliers 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Apartment 2 chambres
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Développeur
Limar Homes
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Limar Homes
Langues
English
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$148,162
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Urbain et élégant «Allure Business Condos» – est un immeuble de 8 étages de 38 appartements dans la région de Kalithea.  Ce projet résidentiel se distingue sensiblement des bâtiments voisins par sa façade blanche comme neige avec des clôtures en treillis métallique sur les balcons. Ces petit…
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$337,734
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
MALIBU RESIDENCES is the new residential project located in the lush suburb of Elliniko, right on the Athenian Riviera. Featuring 6 beautiful 2 bedroom apartments, one 4 bedroom Maisonette and built with our high construction standards, MALIBU Residences are a unique opportunity to secure ac…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$276,530
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 45 m²
1 objet immobilier 1
Skiway est un complexe résidentiel moderne dans le cadre du projet phare Piraeus Greate, le plus grand projet de développement multifonctionnel en Grèce avec une superficie de plus de 85 000 m2.🏙 Qu'est-ce que Skiway ?Immeuble de 14 étages avec 44 résidences (de studios à 2+1)2 niveaux de lo…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0
157,017
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$874,381
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
:Au-delà est un complexe résidentiel premium situé sur la célèbre Riviera d'Athènes, à seulement 160 mètres de la plage de sable fin et à côté d'Alimos Marina, l'une des plus grandes marinas de la région. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient le style de vie maritime, esthétique, conf…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Afficher tout Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$291,311
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
4 objets immobiliers 4
A propos du projetKALLITHEA VEERDEE est un complexe résidentiel moderne de 8 appartements créé selon les dernières normes de confort et de fonctionnalité. Des aménagements spacieux, des matériaux de finition modernes et des solutions de conception réfléchies offrent un niveau de vie élevé ad…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 63.0
290,771 – 302,402
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 31–40 m²
3 objets immobiliers 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 40.0
250,063 – 267,510
Apartment 2 chambres
40.0
267,510
Développeur
Limar Homes
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Limar Homes
Langues
English
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
depuis
$307,296
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Traversed by tram line that connects it to Athens center and the riviera, Nea Smirni is developed around its popular square, providing an amazing selection of options for entertainment, sports, dining and shopping! Nea Smirni is one of the most vibrant residential suburbs and the 7 apartment…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complexe résidentiel New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Dème d'Agía Paraskeví, Grèce
depuis
$765,333
Gounari est un projet complet de rénovation d'un immeuble résidentiel achevé en 2024.Des unités de deux appartements de 2 chambres sont disponibles dans le projet. Ils peuvent être loués avec un rendement garanti de 4,5%, géré par Blueground, une société de location immobilière international…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Afficher tout Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grèce
depuis
$177,436
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
59.0
337,295
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Afficher tout Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$417,482
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
Notre projet “ Melissia Oxygen ” est situé dans la banlieue nord de la capitale grecque. La municipalité de Melissia est une zone caractérisée par sa végétation dense. Bien qu'il appartient au tissu urbain de la ville, il vous trompe en vous offrant les "images relaxantes" d'une station baln…
Développeur
VITRUVIUS INVESTMENTS
Laisser une demande
Appart-hôtel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Appart-hôtel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Appart-hôtel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Appart-hôtel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$286,591
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Découvrez la vie de luxe à Marina Zeas Appartements avec services au cœur de Marina Zeas Découvrez la quintessence de l'élégance et du confort avec nos appartements avec services exclusifs, situés dans la célèbre Marina Zeas. . Gérés par la prestigieuse société de gestion, ces appartem…
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grèce
depuis
$108,148
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 21 m²
1 objet immobilier 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
21.0
116,309
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller