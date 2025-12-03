  1. Realting.com
  Grèce
  Municipal Unit of Elliniko
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Athènes
2
Attique
24
Regional Unit of South Athens
11
Municipality of Piraeus
5
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$289,001
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Bel Air Residences are located in Elliniko, an upscale suburb, situated the enchanting Athenian riviera. The area is being transformed by an ongoing €8 Βillion pioneering project for Athens, with great emphasis on the creation of a world-class metropolitan park, as well as the enhancement of…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$337,734
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
MALIBU RESIDENCES is the new residential project located in the lush suburb of Elliniko, right on the Athenian Riviera. Featuring 6 beautiful 2 bedroom apartments, one 4 bedroom Maisonette and built with our high construction standards, MALIBU Residences are a unique opportunity to secure ac…
Développeur
V² DEVELOPMENT
