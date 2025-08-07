Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

:Au-delà est un complexe résidentiel premium situé sur la célèbre Riviera d'Athènes, à seulement 160 mètres de la plage de sable fin et à côté d'Alimos Marina, l'une des plus grandes marinas de la région. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient le style de vie maritime, esthétique, confort et investir dans l'obtention d'un permis de séjour par l'achat de biens immobiliers en Grèce.

🏗 A propos du projet

Complexe résidentiel moderne de 6 étages

Un total de 14 résidences : de 2 à 5 chambres

Spacieux salons et larges vérandas pour le bronzage

Vue sur la mer, terrasses privées et parking

Matériaux de haute qualité, sol chaud, double vitrage

Infrastructures pour la vie toute l'année

📍 Lieu: Alimos, banlieue sud d'Athènes, près de:

Ellinikon Experience Park (un des plus grands projets urbains d'Europe)

Centre culturel Stavros Niarchos

Plages, commerces, terrains de jeux et zones de fitness

Centre d'Athènes - 20 minutes

Aéroport - 35 minutes

Porto Pirée - 15 minutes

💶 Parfait pour l'or grec Visa

Pour obtenir un visa d'or, vous devez investir à partir de 800 000 euros dans l'immobilier à Athènes, et :Au-delà des exigences du programme:

✅ Le coût des appartements - à partir de 750 000 euros et plus

✅ L'immobilier côtier est l'un des segments de marché les plus stables

✅ Possibilité de location à court et à long terme

✅ Convient pour la vie familiale et les loisirs

✅ Disponibilités garanties et croissance future de la valeur

🛋 Parfait pour :

Étrangers et expatriés souhaitant vivre près de la mer

Familles qui apprécient le confort, l'esthétique et la proximité de la nature

Investisseurs à la recherche d'un objet de qualité à louer et permis de séjour

Amoureux du style de vie maritime et immobilier de luxe

