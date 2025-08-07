  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Alimos
  4. Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$873,946
BTC
10.3954087
ETH
544.8678143
USDT
864 056.4538853
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
6
Laisser une demande
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Médias Médias
ID: 27344
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of South Athens
  • Ville
    Municipality of Alimos

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

:Au-delà est un complexe résidentiel premium situé sur la célèbre Riviera d'Athènes, à seulement 160 mètres de la plage de sable fin et à côté d'Alimos Marina, l'une des plus grandes marinas de la région. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient le style de vie maritime, esthétique, confort et investir dans l'obtention d'un permis de séjour par l'achat de biens immobiliers en Grèce.

🏗 A propos du projet

  • Complexe résidentiel moderne de 6 étages

  • Un total de 14 résidences : de 2 à 5 chambres

  • Spacieux salons et larges vérandas pour le bronzage

  • Vue sur la mer, terrasses privées et parking

  • Matériaux de haute qualité, sol chaud, double vitrage

  • Infrastructures pour la vie toute l'année

📍 Lieu: Alimos, banlieue sud d'Athènes, près de:

  • Ellinikon Experience Park (un des plus grands projets urbains d'Europe)

  • Centre culturel Stavros Niarchos

  • Plages, commerces, terrains de jeux et zones de fitness

  • Centre d'Athènes - 20 minutes

  • Aéroport - 35 minutes

  • Porto Pirée - 15 minutes

💶 Parfait pour l'or grec Visa

Pour obtenir un visa d'or, vous devez investir à partir de 800 000 euros dans l'immobilier à Athènes, et :Au-delà des exigences du programme:

  • ✅ Le coût des appartements - à partir de 750 000 euros et plus

  • ✅ L'immobilier côtier est l'un des segments de marché les plus stables

  • ✅ Possibilité de location à court et à long terme

  • ✅ Convient pour la vie familiale et les loisirs

  • ✅ Disponibilités garanties et croissance future de la valeur

🛋 Parfait pour :

  • Étrangers et expatriés souhaitant vivre près de la mer

  • Familles qui apprécient le confort, l'esthétique et la proximité de la nature

  • Investisseurs à la recherche d'un objet de qualité à louer et permis de séjour

  • Amoureux du style de vie maritime et immobilier de luxe

📞 Contacts pour la réservation:

Le projet est déjà en vente - des offres d'oiseaux précoces sont disponibles.
Contactez-nous pour les plans, la liste des prix et les conseils sur le programme Golden Visa en Grèce.

Localisation sur la carte

Municipality of Alimos, Grèce

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$276,530
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$337,734
Complexe résidentiel New apartments and studios for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$184,654
Complexe résidentiel Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grèce
depuis
$193,286
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$289,001
Vous regardez
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$873,946
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
depuis
$307,296
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Traversed by tram line that connects it to Athens center and the riviera, Nea Smirni is developed around its popular square, providing an amazing selection of options for entertainment, sports, dining and shopping! Nea Smirni is one of the most vibrant residential suburbs and the 7 apartment…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$285,007
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52 m²
1 objet immobilier 1
🏗 Description du projet dans le cadre du Golden Visa📍 Emplacement.Kallithea est une région dynamique et dynamique d'Athènes, combinant un riche patrimoine historique et une atmosphère urbaine moderne.Connu pour ses sources thermales dans le passéMaintenant un centre culturel avec vue sur la …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
372,883
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grèce
depuis
$157,985
Nombre d'étages 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. avec une vieille maison de 55 sq. M. AMENITÉS DANS LA PLATE ET PEUVENT ÊTRE RENOUVELÉES POUR UNE HOLIDITÉ. C'est aussi une plaque variable pour une nouvelle maison dans la meilleure zone d'ARTEMIDA avec un très bon développement de toutes les infrastr…
Agence
Akinita-kapelli
Laisser une demande
Realting.com
Aller