Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

:Au-delà est un complexe résidentiel premium situé sur la célèbre Riviera d'Athènes, à seulement 160 mètres de la plage de sable fin et à côté d'Alimos Marina, l'une des plus grandes marinas de la région. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient le style de vie maritime, esthétique, confort et investir dans l'obtention d'un permis de séjour par l'achat de biens immobiliers en Grèce.
🏗 A propos du projet
Complexe résidentiel moderne de 6 étages
Un total de 14 résidences : de 2 à 5 chambres
Spacieux salons et larges vérandas pour le bronzage
Vue sur la mer, terrasses privées et parking
Matériaux de haute qualité, sol chaud, double vitrage
Infrastructures pour la vie toute l'année
📍 Lieu: Alimos, banlieue sud d'Athènes, près de:
Ellinikon Experience Park (un des plus grands projets urbains d'Europe)
Centre culturel Stavros Niarchos
Plages, commerces, terrains de jeux et zones de fitness
Centre d'Athènes - 20 minutes
Aéroport - 35 minutes
Porto Pirée - 15 minutes
💶 Parfait pour l'or grec Visa
Pour obtenir un visa d'or, vous devez investir à partir de 800 000 euros dans l'immobilier à Athènes, et :Au-delà des exigences du programme:
✅ Le coût des appartements - à partir de 750 000 euros et plus
✅ L'immobilier côtier est l'un des segments de marché les plus stables
✅ Possibilité de location à court et à long terme
✅ Convient pour la vie familiale et les loisirs
✅ Disponibilités garanties et croissance future de la valeur
🛋 Parfait pour :
Étrangers et expatriés souhaitant vivre près de la mer
Familles qui apprécient le confort, l'esthétique et la proximité de la nature
Investisseurs à la recherche d'un objet de qualité à louer et permis de séjour
Amoureux du style de vie maritime et immobilier de luxe
📞 Contacts pour la réservation:
Le projet est déjà en vente - des offres d'oiseaux précoces sont disponibles.
Contactez-nous pour les plans, la liste des prix et les conseils sur le programme Golden Visa en Grèce.