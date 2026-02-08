  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of West Athens
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Municipality of Ilion
1
Municipality of Peristeri
1
Immeuble WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grèce
depuis
$367,695
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 109 m²
1 objet immobilier 1
This residential complex, located in the green surroundings of Ilion in Athens, offers an excellent opportunity for both investment and family living.  The building will be completed soon, namely in 2024, and has been carefully designed for maximum comfort and convenience. The complex is …
Développeur
KEGHOLDINGS EE
Laisser une demande
Municipality of Peristeri, Grèce
depuis
$423,497
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Le bâtiment de l'appartement DIAMOND, situé au cœur de Peristeri dans la partie occidentale d'Athènes, offre une excellente opportunité pour l'investissement et la vie familiale. Le bâtiment est terminé à la fin de 2023, et a été soigneusement conçu pour un maximum de confort et de commodité…
Développeur
KEGHOLDINGS EE
Laisser une demande
