Complexe résidentiel Entoliko 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque

Etolikou 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque
Etolikou 11 est un projet résidentiel moderne d’appartements avec services, situé à seulement 170 mètres du port du Pirée, l’un des pôles les plus dynamiques de Grèce.
Issu de la reconversion d’un bâtiment industriel, le projet est éligible au programme de la Golden Visa grecque, offrant une opportunité rare sur le marché.
Détails du projet :
158 appartements avec services
7 étages
Surfaces de 36 à 61 m²
Appartements et duplex
Classe énergétique A
Statut : en construction
Prestations haut de gamme :
Piscine commune sur le toit
Salle de sport & espace bien-être
Espaces de co-working
Lounge et zones de détente
Conciergerie
Réception 24h/24
Emplacement stratégique :
Plus grand port de Grèce
15 minutes du centre d’Athènes
Forte demande locative
Projets majeurs de rénovation urbaine
Excellent potentiel de valorisation
📲 Contactez-nous pour connaître les prix, disponibilités et conditions de la Golden Visa.