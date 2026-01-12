Complexe résidentiel Entoliko 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque

Etolikou 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque

Etolikou 11 est un projet résidentiel moderne d’appartements avec services, situé à seulement 170 mètres du port du Pirée, l’un des pôles les plus dynamiques de Grèce.

Issu de la reconversion d’un bâtiment industriel, le projet est éligible au programme de la Golden Visa grecque, offrant une opportunité rare sur le marché.

Détails du projet :

158 appartements avec services

7 étages

Surfaces de 36 à 61 m²

Appartements et duplex

Classe énergétique A

Statut : en construction

Prestations haut de gamme :

Piscine commune sur le toit

Salle de sport & espace bien-être

Espaces de co-working

Lounge et zones de détente

Conciergerie

Réception 24h/24

Emplacement stratégique :

Plus grand port de Grèce

15 minutes du centre d’Athènes

Forte demande locative

Projets majeurs de rénovation urbaine

Excellent potentiel de valorisation

