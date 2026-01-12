  1. Realting.com
Complexe résidentiel Entoliko 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque

Municipality of Piraeus, Grèce
$291,623
$408,273/m²
ID: 33161
Dernière actualisation: 12/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of Piraeus
  • Ville
    Municipality of Piraeus
  • Métro
    Dimotiko Theatro (~ 100 m)
  • Métro
    Piraeus (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

Etolikou 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque

Etolikou 11 est un projet résidentiel moderne d’appartements avec services, situé à seulement 170 mètres du port du Pirée, l’un des pôles les plus dynamiques de Grèce.

Issu de la reconversion d’un bâtiment industriel, le projet est éligible au programme de la Golden Visa grecque, offrant une opportunité rare sur le marché.

Détails du projet :

  • 158 appartements avec services

  • 7 étages

  • Surfaces de 36 à 61 m²

  • Appartements et duplex

  • Classe énergétique A

  • Statut : en construction

Prestations haut de gamme :

  • Piscine commune sur le toit

  • Salle de sport & espace bien-être

  • Espaces de co-working

  • Lounge et zones de détente

  • Conciergerie

  • Réception 24h/24

Emplacement stratégique :

  • Plus grand port de Grèce

  • 15 minutes du centre d’Athènes

  • Forte demande locative

  • Projets majeurs de rénovation urbaine

  • Excellent potentiel de valorisation

📲 Contactez-nous pour connaître les prix, disponibilités et conditions de la Golden Visa.

Localisation sur la carte

Municipality of Piraeus, Grèce
Soins de santé

Complexe résidentiel Entoliko 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque
Municipality of Piraeus, Grèce
