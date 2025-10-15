  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce

Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$267,047
;
8
ID: 32652
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of South Athens
  • Ville
    Municipality of Kallithea

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Bella Vista Golden Visa Residences est un projet résidentiel boutique situé au cœur du quartier animé de Kallithea, à seulement 10 minutes du centre d’Athènes et à proximité de la Fondation Stavros Niarchos et de la Riviera d’Athènes.

Le complexe comprend 10 appartements entièrement meublés – studios et duplex d’une chambre – au design élégant, avec des finitions de haute qualité et une luminosité naturelle.

🏋️‍♀️ Salle de sport privée
🌿 Cour intérieure paysagée
☕ À proximité des cafés, commerces et métro

✅ Éligible au Golden Visa, à partir de 235 000 €
✅ Livraison prévue : T3 2026
✅ Entièrement équipé (LG, Bosch, Tefal)
✅ Rentabilité garantie de 3 à 10 % par an
Achat rapide, tous les documents sont prêts

Un lieu parfait pour vivre ou investir à Athènes, entre modernité urbaine et charme méditerranéen.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 37.0 – 47.0
Prix ​​par m², USD 6,423 – 7,531
Prix ​​de l'appartement, USD 278,658 – 301,879

Localisation sur la carte

Municipality of Kallithea, Grèce
Éducation
Soins de santé

Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$267,047
