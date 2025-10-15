Appartement dans un nouvel immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce

Bella Vista Golden Visa Residences est un projet résidentiel boutique situé au cœur du quartier animé de Kallithea, à seulement 10 minutes du centre d’Athènes et à proximité de la Fondation Stavros Niarchos et de la Riviera d’Athènes.

Le complexe comprend 10 appartements entièrement meublés – studios et duplex d’une chambre – au design élégant, avec des finitions de haute qualité et une luminosité naturelle.

🏋️‍♀️ Salle de sport privée

🌿 Cour intérieure paysagée

☕ À proximité des cafés, commerces et métro

✅ Éligible au Golden Visa, à partir de 235 000 €

✅ Livraison prévue : T3 2026

✅ Entièrement équipé (LG, Bosch, Tefal)

✅ Rentabilité garantie de 3 à 10 % par an

✅ Achat rapide, tous les documents sont prêts

Un lieu parfait pour vivre ou investir à Athènes, entre modernité urbaine et charme méditerranéen.