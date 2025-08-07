  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Municipality of Palaio Faliro, Grèce
ID: 27345
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of South Athens
  • Ville
    Municipality of Palaio Faliro

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Fusion est un complexe résidentiel fermé unique situé dans le quartier Paleo Faliro – un quartier côtier prestigieux au sud d'Athènes, à seulement 5 minutes des plages et à 15 minutes du centre-ville. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine moderne au bord de la mer avec le confort d'une station balnéaire et les possibilités d'obtenir un visa d'or grec.

📌 Caractéristiques principales

  • Complexe résidentiel de 7 étages

  • Superficie : 3 207 m2

  • Au total, 51 résidences :

    • 38 appartements (de 3 à 5 chambres)

    • 8 duplex (de 2 à 4 chambres)

    • 5 penthouses (de 3 à 5 chambres)

  • Terrasses spacieuses, vue sur la mer et espaces verts

✨ Infrastructures et installations

Zones privées:

  • Pools propres

  • Places de stationnement

  • Entrepôts

  • Grandes terrasses sur le toit

Zones communes:

  • Salle de fitness

  • sauna

  • Terrains de jeux - internes et externes

  • Zone de repos avec barbecue et espace salon

Intérieur:

  • Système de plancher chaud

  • Double vitrage

  • Finition de qualité de classe premium

📍 Lieu: Paleo Faliro

  • À côté de la Marina de Flisvos – la première marina de luxe en Grèce

  • Proximité du centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, parc Ellinikon, plages et promenade

  • 15 minutes pour Athènes centrale

  • 40 minutes pour l'aéroport

  • Zone avec promenade, restaurants, cafés, espaces pour enfants et l'atmosphère d'une station balnéaire toute l'année

👨‍👩‍👧‍👦 Parfait pour :

  • Familles avec enfants qui apprécient la sécurité, le confort et la qualité

  • Les parents actifs qui préfèrent une communauté urbaine moderne

  • Investisseurs et résidents qui veulent obtenir un visa d'or par l'achat de biens immobiliers

  • Amoureux de la vie par la mer avec un haut niveau de service

💶 Possibilités d'investissement

  • Se conforme aux exigences du Programme des visas d'or

  • Possibilité de location à long terme ou à court terme

  • Potentiel élevé de croissance de la valeur en raison de l'emplacement prestigieux et des grands projets urbains

Localisation sur la carte

Municipality of Palaio Faliro, Grèce

