Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Fusion est un complexe résidentiel fermé unique situé dans le quartier Paleo Faliro – un quartier côtier prestigieux au sud d'Athènes, à seulement 5 minutes des plages et à 15 minutes du centre-ville. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine moderne au bord de la mer avec le confort d'une station balnéaire et les possibilités d'obtenir un visa d'or grec.
📌 Caractéristiques principales
Complexe résidentiel de 7 étages
Superficie : 3 207 m2
Au total, 51 résidences :
38 appartements (de 3 à 5 chambres)
8 duplex (de 2 à 4 chambres)
5 penthouses (de 3 à 5 chambres)
Terrasses spacieuses, vue sur la mer et espaces verts
✨ Infrastructures et installations
Zones privées:
Pools propres
Places de stationnement
Entrepôts
Grandes terrasses sur le toit
Zones communes:
Salle de fitness
sauna
Terrains de jeux - internes et externes
Zone de repos avec barbecue et espace salon
Intérieur:
Système de plancher chaud
Double vitrage
Finition de qualité de classe premium
📍 Lieu: Paleo Faliro
À côté de la Marina de Flisvos – la première marina de luxe en Grèce
Proximité du centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, parc Ellinikon, plages et promenade
15 minutes pour Athènes centrale
40 minutes pour l'aéroport
Zone avec promenade, restaurants, cafés, espaces pour enfants et l'atmosphère d'une station balnéaire toute l'année
👨👩👧👦 Parfait pour :
Familles avec enfants qui apprécient la sécurité, le confort et la qualité
Les parents actifs qui préfèrent une communauté urbaine moderne
Investisseurs et résidents qui veulent obtenir un visa d'or par l'achat de biens immobiliers
Amoureux de la vie par la mer avec un haut niveau de service
💶 Possibilités d'investissement
Se conforme aux exigences du Programme des visas d'or
Possibilité de location à long terme ou à court terme
Potentiel élevé de croissance de la valeur en raison de l'emplacement prestigieux et des grands projets urbains