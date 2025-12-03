  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Nea Smyrni
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Athènes
2
Attique
24
Regional Unit of South Athens
11
Municipality of Piraeus
5
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
depuis
$307,296
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Traversed by tram line that connects it to Athens center and the riviera, Nea Smirni is developed around its popular square, providing an amazing selection of options for entertainment, sports, dining and shopping! Nea Smirni is one of the most vibrant residential suburbs and the 7 apartment…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller