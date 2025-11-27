Appartement dans un nouvel immeuble Lopes Residences

  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Paiania
Municipality of Paiania, Grèce
Prix ​​sur demande
43
ID: 32948
Dernière actualisation: 27/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of East Attica
  • Ville
    Municipality of Paiania

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Une occasion exceptionnelle pour les investisseurs, Lopes Residences vient avec trois ans de gestion gratuite et des frais communaux - vous sauver des milliers tout en offrant la tranquillité d'esprit dès le premier jour. Niché dans la banlieue tranquille mais bien connectée de Paiania, à seulement un court trajet en voiture de l'aéroport international d'Athènes et à proximité d'une gamme complète d'équipements quotidiens, Lopes Residences présente une expérience de vie moderne et écoénergétique dans l'un des quartiers les plus prometteurs d'Attica. Évalué avec Energy Efficiency A, le projet combine design intelligent et confort durable, ce qui en fait un choix attrayant tant pour les propriétaires que pour les investisseurs.

Composé d'un total de onze appartements soigneusement conçus – cinq appartements d'une chambre et six studios – le bâtiment est aménagé sur trois niveaux, chacun offrant un mélange de style, de fonctionnalité et d'intimité. Le rez-de-chaussée comprend trois résidences : une chambre et deux studios, tous bénéficiant du privilège de jardins privés. L'un des studios offre une disposition unique, où une chambre d'hôtes est située à l'étage inférieur, où le bâtiment abrite également les salles de rangement dédiées pour tous les logements.

Au premier et au deuxième étages, l'agencement est miroir, avec deux appartements de 1 chambre et deux studios à chaque niveau. Chaque résidence est conçue pour maximiser la lumière naturelle et fournir des intérieurs confortables et contemporains avec des lignes propres et des aménagements pratiques.

L'offre de vie complète est un magnifique jardin sur le toit, où les résidents peuvent prendre en vue à 360 degrés, idéal pour la détente ou les rassemblements occasionnels. Au rez-de-chaussée, chaque appartement est doté d'un espace de stationnement privé, et les résidents peuvent profiter d'un espace barbecue commun dans un jardin magnifiquement paysagé avec une piscine commune, ajoutant une dimension chaleureuse et rafraîchissante, sociale au milieu de vie.

Lopes Residences est plus qu'une structure bien construite – c'est un développement résidentiel considéré qui équilibre l'intimité, la communauté et la commodité, dans un endroit qui se connecte facilement à la ville tout en offrant le calme de la vie en banlieue.

Localisation sur la carte

Municipality of Paiania, Grèce
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
