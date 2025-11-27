Appartement dans un nouvel immeuble Lopes Residences

Sauvez des milliers ! Augmentez votre revenu!

Une occasion exceptionnelle pour les investisseurs, Lopes Residences vient avec trois ans de gestion gratuite et des frais communaux - vous sauver des milliers tout en offrant la tranquillité d'esprit dès le premier jour. Niché dans la banlieue tranquille mais bien connectée de Paiania, à seulement un court trajet en voiture de l'aéroport international d'Athènes et à proximité d'une gamme complète d'équipements quotidiens, Lopes Residences présente une expérience de vie moderne et écoénergétique dans l'un des quartiers les plus prometteurs d'Attica. Évalué avec Energy Efficiency A, le projet combine design intelligent et confort durable, ce qui en fait un choix attrayant tant pour les propriétaires que pour les investisseurs.

Composé d'un total de onze appartements soigneusement conçus – cinq appartements d'une chambre et six studios – le bâtiment est aménagé sur trois niveaux, chacun offrant un mélange de style, de fonctionnalité et d'intimité. Le rez-de-chaussée comprend trois résidences : une chambre et deux studios, tous bénéficiant du privilège de jardins privés. L'un des studios offre une disposition unique, où une chambre d'hôtes est située à l'étage inférieur, où le bâtiment abrite également les salles de rangement dédiées pour tous les logements.

Au premier et au deuxième étages, l'agencement est miroir, avec deux appartements de 1 chambre et deux studios à chaque niveau. Chaque résidence est conçue pour maximiser la lumière naturelle et fournir des intérieurs confortables et contemporains avec des lignes propres et des aménagements pratiques.

L'offre de vie complète est un magnifique jardin sur le toit, où les résidents peuvent prendre en vue à 360 degrés, idéal pour la détente ou les rassemblements occasionnels. Au rez-de-chaussée, chaque appartement est doté d'un espace de stationnement privé, et les résidents peuvent profiter d'un espace barbecue commun dans un jardin magnifiquement paysagé avec une piscine commune, ajoutant une dimension chaleureuse et rafraîchissante, sociale au milieu de vie.

Lopes Residences est plus qu'une structure bien construite – c'est un développement résidentiel considéré qui équilibre l'intimité, la communauté et la commodité, dans un endroit qui se connecte facilement à la ville tout en offrant le calme de la vie en banlieue.