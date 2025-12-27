  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Municipality of Kallithea
4
Municipality of Elliniko Argyroupoli
2
Municipal Unit of Elliniko
2
Municipality of Alimos
2
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$874,381
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
:Au-delà est un complexe résidentiel premium situé sur la célèbre Riviera d'Athènes, à seulement 160 mètres de la plage de sable fin et à côté d'Alimos Marina, l'une des plus grandes marinas de la région. Le projet est idéal pour ceux qui apprécient le style de vie maritime, esthétique, conf…
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Afficher tout Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
depuis
$419,703
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Fusion est un complexe résidentiel fermé unique situé dans le quartier Paleo Faliro – un quartier côtier prestigieux au sud d'Athènes, à seulement 5 minutes des plages et à 15 minutes du centre-ville. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine moderne au bord de la mer av…
Agence
Invest Cafe
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Afficher tout Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$291,311
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
4 objets immobiliers 4
A propos du projetKALLITHEA VEERDEE est un complexe résidentiel moderne de 8 appartements créé selon les dernières normes de confort et de fonctionnalité. Des aménagements spacieux, des matériaux de finition modernes et des solutions de conception réfléchies offrent un niveau de vie élevé ad…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 63.0
294,338 – 306,111
Agence
Invest Cafe
TekceTekce
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Parkview Athens est une enclave résidentielle exclusive offrant une expérience de vie athénienne moderne avec une vue panoramique sur le parc et le skyline emblématique de la ville. Conçu avec soin et élégamment fini, le développement dispose de 13 appartements contemporains allant de 35 m2 …
Développeur
Limar Homes
Voir les contacts
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Afficher tout Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grèce
depuis
$177,436
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
59.0
341,432
Développeur
DKG Development
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Afficher tout Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$267,047
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 37–47 m²
2 objets immobiliers 2
Bella Vista Golden Visa Residences est un projet résidentiel boutique situé au cœur du quartier animé de Kallithea, à seulement 10 minutes du centre d’Athènes et à proximité de la Fondation Stavros Niarchos et de la Riviera d’Athènes. Le complexe comprend 10 appartements entièrement meubl…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 47.0
282,564 – 306,111
Agence
Invest Cafe
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Complexe résidentiel AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 31–40 m²
3 objets immobiliers 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 40.0
253,130 – 270,791
Apartment 2 chambres
40.0
270,791
Développeur
Limar Homes
Voir les contacts
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Afficher tout Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complexe résidentiel Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$824,430
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Serenity est un nouveau complexe de boutiques dans la zone d'élite d'Alimos, à seulement 3 minutes de la côte de la Riviera d'Athènes. Vue panoramique sur la mer, architecture exquise, terrasses donnant sur le coucher du soleil et un niveau de vie élevé font de ce projet l'idéal pour la vie,…
Agence
Invest Cafe
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$148,162
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Urbain et élégant «Allure Business Condos» – est un immeuble de 8 étages de 38 appartements dans la région de Kalithea.  Ce projet résidentiel se distingue sensiblement des bâtiments voisins par sa façade blanche comme neige avec des clôtures en treillis métallique sur les balcons. Ces petit…
Développeur
DKG Development
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
depuis
$307,296
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Traversed by tram line that connects it to Athens center and the riviera, Nea Smirni is developed around its popular square, providing an amazing selection of options for entertainment, sports, dining and shopping! Nea Smirni is one of the most vibrant residential suburbs and the 7 apartment…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Complexe résidentiel MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$337,734
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 5
MALIBU RESIDENCES is the new residential project located in the lush suburb of Elliniko, right on the Athenian Riviera. Featuring 6 beautiful 2 bedroom apartments, one 4 bedroom Maisonette and built with our high construction standards, MALIBU Residences are a unique opportunity to secure ac…
Développeur
V² DEVELOPMENT
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$289,001
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 4
Bel Air Residences are located in Elliniko, an upscale suburb, situated the enchanting Athenian riviera. The area is being transformed by an ongoing €8 Βillion pioneering project for Athens, with great emphasis on the creation of a world-class metropolitan park, as well as the enhancement of…
Développeur
V² DEVELOPMENT
