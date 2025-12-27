Municipality of Alimos, Grèce

Serenity est un nouveau complexe de boutiques dans la zone d'élite d'Alimos, à seulement 3 minutes de la côte de la Riviera d'Athènes. Vue panoramique sur la mer, architecture exquise, terrasses donnant sur le coucher du soleil et un niveau de vie élevé font de ce projet l'idéal pour la vie,…