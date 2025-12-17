  1. Realting.com
Complexe résidentiel ParkView Athens

Municipality of Kallithea, Grèce
Prix ​​sur demande
4
ID: 33069
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of South Athens
  • Ville
    Municipality of Kallithea

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

À propos du complexe

Parkview Athens est une enclave résidentielle exclusive offrant une expérience de vie athénienne moderne avec une vue panoramique sur le parc et le skyline emblématique de la ville. Conçu avec soin et élégamment fini, le développement dispose de 13 appartements contemporains allant de 35 m2 à 53 m2, y compris des studios bien aménagés, une chambre et des maisons de 2 chambres.

Chaque résidence maximise la lumière naturelle et la connexion extérieure, avec des balcons privés ou des espaces de jardin selon l'appartement. Certaines unités donnent sur des espaces verts luxuriants, tandis que d'autres cadrent des vues frappantes du paysage urbain d'Athènes.

La commodité est intégrée à la conception, avec 8 places de parking privées disponibles sur les lieux. Que ce soit pour les propriétaires ou les investisseurs, Parkview Athènes allie confort, style et emplacement dans un environnement de vie vraiment désirable.

Localisation sur la carte

Municipality of Kallithea, Grèce
Éducation
Soins de santé

