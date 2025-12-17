Complexe résidentiel ParkView Athens

Parkview Athens est une enclave résidentielle exclusive offrant une expérience de vie athénienne moderne avec une vue panoramique sur le parc et le skyline emblématique de la ville. Conçu avec soin et élégamment fini, le développement dispose de 13 appartements contemporains allant de 35 m2 à 53 m2, y compris des studios bien aménagés, une chambre et des maisons de 2 chambres.

Chaque résidence maximise la lumière naturelle et la connexion extérieure, avec des balcons privés ou des espaces de jardin selon l'appartement. Certaines unités donnent sur des espaces verts luxuriants, tandis que d'autres cadrent des vues frappantes du paysage urbain d'Athènes.

La commodité est intégrée à la conception, avec 8 places de parking privées disponibles sur les lieux. Que ce soit pour les propriétaires ou les investisseurs, Parkview Athènes allie confort, style et emplacement dans un environnement de vie vraiment désirable.