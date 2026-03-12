  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Athènes
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Attique
26
Regional Unit of South Athens
12
Municipality of Piraeus
6
Regional Unit of Piraeus
6
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complexe résidentiel New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$184,652
L'équipe Tranio a acheté un chantier dans un quartier calme et propre du centre d'Athènes et complète un immeuble de 6 étages. Ce sera un bâtiment moderne avec ascenseur et espace commercial au rez-de-chaussée. 11 appartements et studios sont livrés avec finition, équipement de salle de bain…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$417,482
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
Notre projet “ Melissia Oxygen ” est situé dans la banlieue nord de la capitale grecque. La municipalité de Melissia est une zone caractérisée par sa végétation dense. Bien qu'il appartient au tissu urbain de la ville, il vous trompe en vous offrant les "images relaxantes" d'une station baln…
Développeur
VITRUVIUS INVESTMENTS
Laisser une demande
