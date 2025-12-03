  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Piraeus
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Le Pirée
5
Complexe résidentiel MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$289,001
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 3
Surface 68 m²
1 objet immobilier
V² DEVELOPMENT MARINA RESIDENCES is perfectly located in the heart of Mikrolimano in Piraeus. Lined with cafes, restaurants and bars, Mikrolimano is a popular destination, preferred by Athenians, locals and visitors looking for a charming and picturesque spot to spend free time. Mikrolima…
Apartment 1 chambre
68.0
302,402
V² DEVELOPMENT
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$285,007
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52 m²
1 objet immobilier
🏗 Description du projet dans le cadre du Golden Visa📍 Emplacement.Kallithea est une région dynamique et dynamique d'Athènes, combinant un riche patrimoine historique et une atmosphère urbaine moderne.Connu pour ses sources thermales dans le passéMaintenant un centre culturel avec vue sur la …
Apartment 1 chambre
52.0
372,187
Invest Cafe
Complexe résidentiel Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 23–50 m²
8 objets immobiliers
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Apartment 1 chambre
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Apartment 2 chambres
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Limar Homes
Complexe résidentiel Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$276,530
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 45 m²
1 objet immobilier
Skiway est un complexe résidentiel moderne dans le cadre du projet phare Piraeus Greate, le plus grand projet de développement multifonctionnel en Grèce avec une superficie de plus de 85 000 m2.🏙 Qu'est-ce que Skiway ?Immeuble de 14 étages avec 44 résidences (de studios à 2+1)2 niveaux de lo…
Apartment 1 chambre
45.0
157,017
Invest Cafe
Appart-hôtel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$286,591
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Découvrez la vie de luxe à Marina Zeas Appartements avec services au cœur de Marina Zeas Découvrez la quintessence de l'élégance et du confort avec nos appartements avec services exclusifs, situés dans la célèbre Marina Zeas. . Gérés par la prestigieuse société de gestion, ces appartem…
DKG Development
