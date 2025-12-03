  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Peristeri
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Athènes
2
Attique
24
Regional Unit of South Athens
11
Municipality of Piraeus
5
Municipality of Peristeri, Grèce
depuis
$423,497
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Le bâtiment de l'appartement DIAMOND, situé au cœur de Peristeri dans la partie occidentale d'Athènes, offre une excellente opportunité pour l'investissement et la vie familiale. Le bâtiment est terminé à la fin de 2023, et a été soigneusement conçu pour un maximum de confort et de commodité…
Développeur
KEGHOLDINGS EE
Laisser une demande
Sur la carte
