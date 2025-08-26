  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros

Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros

Galissas, Grèce
Prix ​​sur demande
;
20
Laisser une demande
ID: 27486
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Grèce
  • État
    Égée
  • Région
    Égée-Méridionale
  • Ville
    Municipality of Syros and Ermoupoli
  • Village
    Galissas

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Aperçu de la propriété: Syros Island Apartment Complex

Lieu: île de Syros, Grèce
Type: Appartement Complexe
Total unités: 21 appartements et studios
Tailles d'unité: Rang de 20m2 à 50m2
Gamme de prix: 85 000 € - 220 000 €

Exposé succinct:

Niché sur la pittoresque île de Syros, ce complexe d'appartements méticuleusement rénové offre un mélange unique de vie moderne et de charme méditerranéen. Conçue à l'origine comme un hôtel, la propriété a été transformée en une communauté dynamique comprenant 22 unités diverses, allant de studios confortables à des appartements spacieux. Avec son emplacement privilégié dans une zone très touristique, le complexe est entouré d'excellentes destinations, y compris de belles plages, des sites historiques et des marchés locaux dynamiques, ce qui le rend idéal pour les vacanciers cherchant à la fois détente et aventure.

Mise en page

Le complexe est divisé en deux bâtiments, chacun conçu pour maximiser le confort et l'attrait esthétique.

Le rez-de-chaussée se compose des unités G-01 à G-06, avec six studios, y compris G-03 désigné comme un appartement confortable. Cet étage offre un accès direct à la cour avant, créant un environnement accueillant pour les résidents et les invités.

Le premier étage comprend des unités F-01 à F-08, offrant un mélange de huit unités, dont deux studios (F-04 et F-05) et six appartements, assurant une variété d'options de vie pour répondre à différents styles de vie.

Le deuxième étage comprend les unités S-01 à S-07, avec une vue imprenable sur la mer. Ce niveau comprend huit unités, avec deux studios (S-04 et S-05) aux côtés de six appartements, parfaits pour ceux qui recherchent une expérience de vie sereine et scénique.

Équipements

La cour avant est magnifiquement paysagée, offrant un espace agréable et accueillant pour les résidents. Les étages supérieurs offrent une vue imprenable sur la mer Égée, améliorant ainsi l'attrait général du complexe.

Lieu principal

Cette propriété est parfaitement positionnée pour les locations à court terme, ce qui en fait un investissement attrayant pour ceux qui cherchent à capitaliser sur le marché en plein essor de la location de vacances. Chaque unité a été soigneusement rénovée pour fournir des commodités modernes tout en préservant le riche patrimoine architectural de l'île.

Ce complexe d'appartements sur l'île de Syros offre une opportunité unique aux propriétaires comme aux investisseurs. Avec sa variété de types d'unités et de commodités souhaitables, il est prêt à devenir une destination recherchée pour les résidents et les visiteurs. Embrassez le charme de l'île et découvrez votre nouvelle maison dans ce cadre méditerranéen enchanteur.

Localisation sur la carte

Galissas, Grèce

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
depuis
$419,703
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$289,001
Quartier résidentiel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grèce
depuis
$157,985
Complexe résidentiel MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grèce
depuis
$417,482
Quartier résidentiel South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$285,007
Vous regardez
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Galissas, Grèce
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Afficher tout Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Appart-hôtel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grèce
depuis
$177,436
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 59 m²
1 objet immobilier 1
🐝 Aperçu du projet  Moschato Hive est un projet exclusif qui transforme le statut du terrain d'industriel en résidentiel, ouvrant de nouvelles opportunités pour les investisseurs et les résidents. Ce développement combine des concepts architecturaux modernes avec des normes élevées de confor…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
59.0
337,791
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Afficher tout Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grèce
depuis
$157,985
Nombre d'étages 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. avec une vieille maison de 55 sq. M. AMENITÉS DANS LA PLATE ET PEUVENT ÊTRE RENOUVELÉES POUR UNE HOLIDITÉ. C'est aussi une plaque variable pour une nouvelle maison dans la meilleure zone d'ARTEMIDA avec un très bon développement de toutes les infrastr…
Agence
Akinita-kapelli
Laisser une demande
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Afficher tout Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complexe résidentiel FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
depuis
$419,703
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Fusion est un complexe résidentiel fermé unique situé dans le quartier Paleo Faliro – un quartier côtier prestigieux au sud d'Athènes, à seulement 5 minutes des plages et à 15 minutes du centre-ville. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine moderne au bord de la mer av…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Realting.com
Aller