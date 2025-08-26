Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros

Aperçu de la propriété: Syros Island Apartment Complex

Lieu: île de Syros, Grèce

Type: Appartement Complexe

Total unités: 21 appartements et studios

Tailles d'unité: Rang de 20m2 à 50m2

Gamme de prix: 85 000 € - 220 000 €

Exposé succinct:

Niché sur la pittoresque île de Syros, ce complexe d'appartements méticuleusement rénové offre un mélange unique de vie moderne et de charme méditerranéen. Conçue à l'origine comme un hôtel, la propriété a été transformée en une communauté dynamique comprenant 22 unités diverses, allant de studios confortables à des appartements spacieux. Avec son emplacement privilégié dans une zone très touristique, le complexe est entouré d'excellentes destinations, y compris de belles plages, des sites historiques et des marchés locaux dynamiques, ce qui le rend idéal pour les vacanciers cherchant à la fois détente et aventure.

Mise en page

Le complexe est divisé en deux bâtiments, chacun conçu pour maximiser le confort et l'attrait esthétique.

Le rez-de-chaussée se compose des unités G-01 à G-06, avec six studios, y compris G-03 désigné comme un appartement confortable. Cet étage offre un accès direct à la cour avant, créant un environnement accueillant pour les résidents et les invités.

Le premier étage comprend des unités F-01 à F-08, offrant un mélange de huit unités, dont deux studios (F-04 et F-05) et six appartements, assurant une variété d'options de vie pour répondre à différents styles de vie.

Le deuxième étage comprend les unités S-01 à S-07, avec une vue imprenable sur la mer. Ce niveau comprend huit unités, avec deux studios (S-04 et S-05) aux côtés de six appartements, parfaits pour ceux qui recherchent une expérience de vie sereine et scénique.

Équipements

La cour avant est magnifiquement paysagée, offrant un espace agréable et accueillant pour les résidents. Les étages supérieurs offrent une vue imprenable sur la mer Égée, améliorant ainsi l'attrait général du complexe.

Lieu principal

Cette propriété est parfaitement positionnée pour les locations à court terme, ce qui en fait un investissement attrayant pour ceux qui cherchent à capitaliser sur le marché en plein essor de la location de vacances. Chaque unité a été soigneusement rénovée pour fournir des commodités modernes tout en préservant le riche patrimoine architectural de l'île.

Ce complexe d'appartements sur l'île de Syros offre une opportunité unique aux propriétaires comme aux investisseurs. Avec sa variété de types d'unités et de commodités souhaitables, il est prêt à devenir une destination recherchée pour les résidents et les visiteurs. Embrassez le charme de l'île et découvrez votre nouvelle maison dans ce cadre méditerranéen enchanteur.