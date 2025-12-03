  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Municipality of Spata Artemida
1
Artemida Municipal Unit
1
Municipality of Paiania
1
Paiania Municipal Unit
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Afficher tout Immeuble Lopes Residences
Immeuble Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grèce
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Sauvez des milliers ! Augmentez votre revenu!Une occasion exceptionnelle pour les investisseurs, Lopes Residences vient avec trois ans de gestion gratuite et des frais communaux - vous sauver des milliers tout en offrant la tranquillité d'esprit dès le premier jour. Niché dans la banlieue tr…
Développeur
Velment
Laisser une demande
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Afficher tout Quartier résidentiel ARTEMIS
Quartier résidentiel ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grèce
depuis
$157,985
Nombre d'étages 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. M. avec une vieille maison de 55 sq. M. AMENITÉS DANS LA PLATE ET PEUVENT ÊTRE RENOUVELÉES POUR UNE HOLIDITÉ. C'est aussi une plaque variable pour une nouvelle maison dans la meilleure zone d'ARTEMIDA avec un très bon développement de toutes les infrastr…
Agence
Akinita-kapelli
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller