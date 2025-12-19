  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Kallithea
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Athènes
2
Attique
25
Regional Unit of South Athens
12
Municipality of Piraeus
5
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Complexe résidentiel ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grèce
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Parkview Athens est une enclave résidentielle exclusive offrant une expérience de vie athénienne moderne avec une vue panoramique sur le parc et le skyline emblématique de la ville. Conçu avec soin et élégamment fini, le développement dispose de 13 appartements contemporains allant de 35 m2 …
Développeur
Limar Homes
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Limar Homes
Langues
English
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Afficher tout Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$267,047
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 37–47 m²
2 objets immobiliers 2
Bella Vista Golden Visa Residences est un projet résidentiel boutique situé au cœur du quartier animé de Kallithea, à seulement 10 minutes du centre d’Athènes et à proximité de la Fondation Stavros Niarchos et de la Riviera d’Athènes. Le complexe comprend 10 appartements entièrement meubl…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
37.0 – 47.0
281,439 – 304,893
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Afficher tout Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$291,311
L'année de construction 2026
Surface 41–63 m²
4 objets immobiliers 4
A propos du projetKALLITHEA VEERDEE est un complexe résidentiel moderne de 8 appartements créé selon les dernières normes de confort et de fonctionnalité. Des aménagements spacieux, des matériaux de finition modernes et des solutions de conception réfléchies offrent un niveau de vie élevé ad…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0 – 63.0
293,166 – 304,893
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
TekceTekce
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$148,162
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Urbain et élégant «Allure Business Condos» – est un immeuble de 8 étages de 38 appartements dans la région de Kalithea.  Ce projet résidentiel se distingue sensiblement des bâtiments voisins par sa façade blanche comme neige avec des clôtures en treillis métallique sur les balcons. Ces petit…
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller