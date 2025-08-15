  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Kallithea
  Appartement dans un nouvel immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Appartement dans un nouvel immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$291,311
9
ID: 27428
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of South Athens
  • Ville
    Municipality of Kallithea

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

A propos du projet

KALLITHEA VEERDEE est un complexe résidentiel moderne de 8 appartements créé selon les dernières normes de confort et de fonctionnalité. Des aménagements spacieux, des matériaux de finition modernes et des solutions de conception réfléchies offrent un niveau de vie élevé adapté aux professionnels, aux couples et aux petites familles.

Lieu - district de Kallifea

Vivez en paix et en isolement dans une rue calme, à quelques minutes du centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos et de la station de métro Kallithea. A distance de marche il ya des magasins, des cafés et tous les services nécessaires à la vie.

Architecture

Auteur : Alexander Sverdlov, co-fondateur du bureau d'architecture néerlandais SVESMI (Rotterdam).
Le projet combine harmonieusement le design moderne avec l'environnement naturel de la région. Les formes simples et les matériaux naturels créent une atmosphère de confort et d'intimité, tandis que les appartements restent aussi fonctionnels que possible et ouverts à l'interaction avec l'environnement.

Intérieurs

Auteur : Karen Karapetyan, fondatrice du studio Alexander Tischler.
Les intérieurs sont conçus avec un accent sur le confort et la facilité d'utilisation. Chaque espace est créé pour répondre à leurs besoins quotidiens et apporter la joie par une planification réfléchie et une esthétique concise.

Appartements abordables

  • Lilac - 68,47 m2, 1 chambre, 300 000 €, ROI 2,5%, 2ème étage (MF)

  • Jaune - 36,61 m2, 1 chambre, 250 000 €, ROI 2,7%, 1er étage (GF)

Gestion du matériel

Une gamme complète de services de gestion pour les investisseurs axés sur les résultats:

  • prix dynamiques

  • d ' examen et de gestion

  • Nettoyage professionnel (évaluation 9.34 sur Booking.com)

  • rapports mensuels transparents

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 41.0 – 63.0
Prix ​​par m², USD 4,809 – 7,105
Prix ​​de l'appartement, USD 291,311 – 302,964

Localisation sur la carte

Municipality of Kallithea, Grèce

