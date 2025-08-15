Appartement dans un nouvel immeuble KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

A propos du projet

KALLITHEA VEERDEE est un complexe résidentiel moderne de 8 appartements créé selon les dernières normes de confort et de fonctionnalité. Des aménagements spacieux, des matériaux de finition modernes et des solutions de conception réfléchies offrent un niveau de vie élevé adapté aux professionnels, aux couples et aux petites familles.

Lieu - district de Kallifea

Vivez en paix et en isolement dans une rue calme, à quelques minutes du centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos et de la station de métro Kallithea. A distance de marche il ya des magasins, des cafés et tous les services nécessaires à la vie.

Architecture

Auteur : Alexander Sverdlov, co-fondateur du bureau d'architecture néerlandais SVESMI (Rotterdam).

Le projet combine harmonieusement le design moderne avec l'environnement naturel de la région. Les formes simples et les matériaux naturels créent une atmosphère de confort et d'intimité, tandis que les appartements restent aussi fonctionnels que possible et ouverts à l'interaction avec l'environnement.

Intérieurs

Auteur : Karen Karapetyan, fondatrice du studio Alexander Tischler.

Les intérieurs sont conçus avec un accent sur le confort et la facilité d'utilisation. Chaque espace est créé pour répondre à leurs besoins quotidiens et apporter la joie par une planification réfléchie et une esthétique concise.

Appartements abordables

Lilac - 68,47 m2, 1 chambre, 300 000 €, ROI 2,5%, 2ème étage (MF)

Jaune - 36,61 m2, 1 chambre, 250 000 €, ROI 2,7%, 1er étage (GF)

Gestion du matériel

Une gamme complète de services de gestion pour les investisseurs axés sur les résultats: