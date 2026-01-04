  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Dafni
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Athènes
2
Attique
25
Regional Unit of South Athens
12
Municipality of Piraeus
5
Municipality of Dafni Ymittos, Grèce
depuis
$108,148
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 21 m²
1 objet immobilier 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
