  2. Albanie
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tirana
2
Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Résidence Vizion 2
Golem, Albanie
depuis
$52,441
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 6
FRANÇAIS — TRADUCTION COMPLÈTE Vizion 2 Residence — Appartements modernes à proximité de la mer à Golem, Durres Vizion 2 est la deuxième phase d’un vaste complexe résidentiel développé par un promoteur fiable, situé à Golem, Mali i Robit (Durres, Albanie), à seulement 300 mètres de la …
Agence
Century 21 Eon
Voir les contacts
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
District de Vlora, Albanie
depuis
$1,680
Nombre d'étages 10
🌊🏡 À VENDRE PENTHOUSE DANS LA CHAQUE VIEILLE, VLORA💶 Prix: 1500 Euro/m2 (L'échange de voitures est également accepté)📐 Superficie : 260 m2📍 Lieu: rue Sazani, Vlora📜 Dans le processus d'hypothèque.❗❗❗ La zone est actuellement organisée en 4 appartements avec une typologie 1+1, mais offre une …
Agence
DES Real Estate
Voir les contacts
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Voir les contacts
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Voir les contacts
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Golem, Albanie
depuis
$48,945
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Distance jusqu’à la mer — environ 400 mètres Hestia Residence est un complexe résidentiel moderne réalisé par un promoteur fiable, situé dans l’un des quartiers de Golem connaissant le développement le plus dynamique. Tous les permis de construire ont …
Agence
Century 21 Eon
Voir les contacts
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
L'année de construction 2028
Surface 128 m²
1 objet immobilier 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
128.0
661,640
Agence
Investment Realty Group
Voir les contacts
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Golem, Albanie
depuis
$86,638
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 13
Surface 50–240 m²
62 objets immobiliers 62
Résidence de standing à 150 mètres de la mer Tiktaalik Residence est une résidence moderne située dans le quartier côtier de Qerret. Conçue par un architecte italien et construite par l’entreprise fiable ERGI. 📍 Emplacement Qerret — Durrës, Albanie À seulement 150 m de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.8 – 80.7
87,128 – 141,189
Apartment 2 chambres
106.8 – 239.6
180,209 – 324,804
Studio
57.3
86,883
Agence
Century 21 Eon
Voir les contacts
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
depuis
$1,396
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 59–74 m²
10 objets immobiliers 10
Une résidence multifonctionnelle avec 18 ans d'habitation, 2 hôtels et 1 piscine à seulement 450 mètres de la mer Adriatique rend ce projet très recherché pour l'investissement. Il a différents types, y compris des studios, 1+1, 2+1, 3+1 appartements, ainsi que des villas
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 68.0
97,683 – 113,137
Apartment 2 chambres
74.0
133,526
Duplex
59.0
98,121
Agence
Investment Realty Group
Voir les contacts
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie : 107,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et dévelop…
Agence
DES Real Estate
Voir les contacts
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Kryevidh, Albanie
depuis
$361,573
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 517 m²
1 objet immobilier 1
Villa exclusive à vendre à "Orange Privè Résidence" au coeur de Spille, à 600 m de la mer 📍 A seulement 600 mètres de la mer dans la zone connue comme Orange Street nous vous proposons une résidence privée avec 6 villas situées au milieu de la nature et de la verdure entourées d'oliviers, de…
Agence
Iguana Imobiliare
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$218,471
🌊🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE DANS L'ancienne CHAQUE, VLORA.🌅 Avec vue sur la mer.🏷 Prix: 1800 Euro/m2📐 Superficie : 108 m2/Gross📍 Lieu: rue Sazani, Vlora.📜 Dans le processus d'hypothèque.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 C…
Agence
DES Real Estate
Voir les contacts
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$243,724
🌊🏡 APPARTEMENT À VENDRE 2+1 près du port, VLORA.🌅 Vue sur la mer.🏷 Prix: 2600 Euro/m2📐 Superficie : 83,66 m2/Gross📍 Lieu: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 En cours de construction.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 Cet apparte…
Agence
DES Real Estate
Voir les contacts
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Tirana, Albanie
depuis
$292,787
Nombre d'étages 38
Agence
Lux-Albania Home
Voir les contacts
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et développé…
Agence
DES Real Estate
Voir les contacts
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanie
depuis
$382,065
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agence
Investment Realty Group
Voir les contacts
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanie
depuis
$84,358
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 54–137 m²
44 objets immobiliers 44
Dragoti Residence est un complexe résidentiel moderne et haut de gamme situé au cœur de Golem, à seulement 400 mètres de la mer. 🌿 Architecture 7 étages résidentiels + 2 niveaux de parking souterrain Grandes baies vitrées, balcons spacieux Façade contemporaine ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.1 – 70.6
82,031 – 107,049
Apartment 2 chambres
89.2 – 137.3
135,252 – 208,185
Apartment 3 chambres
113.2
171,642
Agence
Century 21 Eon
Voir les contacts
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanie
depuis
$186,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Agence
Investment Realty Group
Voir les contacts
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Bashkia Durres, Albanie
depuis
$106,033
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Surface 61–135 m²
28 objets immobiliers 28
West Residence — nouveau complexe résidentiel au cœur de Durrës West Residence est un projet résidentiel moderne en construction, situé dans le quartier Spitali, à seulement quelques minutes de la mer. La durée totale de construction est de 3 ans, ce qui en fait une option attractive pour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.6 – 105.9
106,040 – 185,295
Apartment 2 chambres
97.2 – 111.0
170,091 – 195,082
Apartment 3 chambres
134.6
235,402
Agence
Century 21 Eon
Voir les contacts
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 44–128 m²
10 objets immobiliers 10
Appartement à vendre à SQUARE VILLAGE d'une superficie totale de 152,72 m2Superficie de la Veranda 54,56 m2Situé sur la plage de Drymades, Drymades Village Holiday Resort comprend une série de cours en terrasse encadrées par l'architecture qui tisse le projet dans une sensation de village co…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0 – 128.0
181,078 – 462,056
Apartment 2 chambres
90.0
314,919
Duplex
91.0
373,704
Agence
Investment Realty Group
Voir les contacts
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Irea Propriété est très heureux d'offrir ce bel appartement avec veeanda situé à seulement quelques mètres de la plage dans le meilleur quartier de la ville.Apartnent est situé au 4ème étage d'une nouvelle résidence dans la région qui offre d'excellentes installations sur place pour la famil…
Agence
Irea Property
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 47–85 m²
5 objets immobiliers 5
Bienvenue à Palm Paradise, un complexe résidentiel exceptionnel conçu pour la vie moderne. Nichée dans un environnement serein, notre communauté offre un mélange parfait de luxe, de confort et de commodité. Vie spacieuse : nos appartements disposent d'agencements ouverts avec de grandes fen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.5 – 71.8
69,982 – 116,637
Apartment 2 chambres
76.5 – 84.8
115,995 – 118,689
Agence
Optimum Property
Voir les contacts
Agence
Optimum Property
Langues
English, Español
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Agence
Optimum Property
Voir les contacts
Agence
Optimum Property
Langues
English, Español
