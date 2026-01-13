Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Salles de conférence à vendre en Albanie

Tirana
3
Albanie Centrale
10
Tirana
4
Bashkia Vore
6
10 propriétés total trouvé
Salle de conférence 386 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 386 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 386 m²
Nombre d'étages 9
Deuxième main - Unité de service et entrepôt à Shkolla e Kuqe à vendre!Dans l'un des quartie…
$408,228
Salle de conférence 1 057 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 1 057 m²
Berxulli, Albanie
Surface 1 057 m²
Sol 1/1
Un terrain de 2000m2 avec un entrepôt de 1057m2 d'une hauteur de 8m est proposé à la vente. …
$1,17M
Salle de conférence 44 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 44 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Service unit in Residence "Green City" for sale! The unit is located on the 0th floor, wit…
$198,282
Salle de conférence 2 500 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 2 500 m²
Berxulli, Albanie
Surface 2 500 m²
Sol 1/1
Un terrain de 2500m2 avec un entrepôt inachevé de 1250m2 est proposé à la vente, situé dans …
$583,183
Salle de conférence 9 000 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 9 000 m²
Tirana, Albanie
Surface 9 000 m²
An exclusive property with a total area of 9,000 m² of land is offered for sale, designed as…
$1,63M
Salle de conférence 3 500 m² dans Berxulli, Albanie
Salle de conférence 3 500 m²
Berxulli, Albanie
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 3 500 m²
Sol 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,67M
