Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Location longue durée
  4. Duplex

Loyer mensuel de duplex en Albanie

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Tirana, près de l'ambassade des Pays-Ba…
$1,862
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Realting.com
Aller