  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Vlorë
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Bashkia Himare
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
TOP TOP
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Afficher tout Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 44–128 m²
10 objets immobiliers 10
Appartement à vendre à SQUARE VILLAGE d'une superficie totale de 152,72 m2Superficie de la Veranda 54,56 m2Situé sur la plage de Drymades, Drymades Village Holiday Resort comprend une série de cours en terrasse encadrées par l'architecture qui tisse le projet dans une sensation de village co…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0 – 128.0
182,799 – 466,447
Apartment 2 chambres
90.0
317,911
Duplex
91.0
377,255
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Afficher tout Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanie
depuis
$186,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
TekceTekce
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$243,724
🌊🏡 APPARTEMENT À VENDRE 2+1 près du port, VLORA.🌅 Vue sur la mer.🏷 Prix: 2600 Euro/m2📐 Superficie : 83,66 m2/Gross📍 Lieu: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 En cours de construction.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 Cet apparte…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$218,471
🌊🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE DANS L'ancienne CHAQUE, VLORA.🌅 Avec vue sur la mer.🏷 Prix: 1800 Euro/m2📐 Superficie : 108 m2/Gross📍 Lieu: rue Sazani, Vlora.📜 Dans le processus d'hypothèque.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 C…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Afficher tout Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et développé…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Afficher tout Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie : 107,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et dévelop…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
L'année de construction 2028
Surface 128 m²
1 objet immobilier 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
128.0
667,927
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
District de Vlora, Albanie
depuis
$1,680
Nombre d'étages 10
🌊🏡 À VENDRE PENTHOUSE DANS LA CHAQUE VIEILLE, VLORA💶 Prix: 1500 Euro/m2 (L'échange de voitures est également accepté)📐 Superficie : 260 m2📍 Lieu: rue Sazani, Vlora📜 Dans le processus d'hypothèque.❗❗❗ La zone est actuellement organisée en 4 appartements avec une typologie 1+1, mais offre une …
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Afficher tout Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Irea Propriété est très heureux d'offrir ce bel appartement avec veeanda situé à seulement quelques mètres de la plage dans le meilleur quartier de la ville.Apartnent est situé au 4ème étage d'une nouvelle résidence dans la région qui offre d'excellentes installations sur place pour la famil…
Agence
Irea Property
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller