  4. Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex "Glow Tower"

Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
4
ID: 33179
Dernière actualisation: 16/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Tirana

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    25

À propos du complexe

Complexe résidentiel, de service et d'hôtel "Glow Tower", composé de 25 étages au-dessus et 6 étages souterrains

Localisation sur la carte

Tirana, Albanie
Éducation
Soins de santé

Complexes similaires
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
depuis
$1,396
Immeuble Hestia
Golem, Albanie
depuis
$48,945
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$218,471
Résidence Palm Paradise
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
Autres complexes
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie : 107,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et dévelop…
Agence
DES Real Estate
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Afficher tout Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
depuis
$1,396
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 59–74 m²
10 objets immobiliers 10
Une résidence multifonctionnelle avec 18 ans d'habitation, 2 hôtels et 1 piscine à seulement 450 mètres de la mer Adriatique rend ce projet très recherché pour l'investissement. Il a différents types, y compris des studios, 1+1, 2+1, 3+1 appartements, ainsi que des villas
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 68.0
97,180 – 112,554
Apartment 2 chambres
74.0
132,837
Duplex
59.0
97,615
Agence
Investment Realty Group
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Afficher tout Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Irea Propriété est très heureux d'offrir ce bel appartement avec veeanda situé à seulement quelques mètres de la plage dans le meilleur quartier de la ville.Apartnent est situé au 4ème étage d'une nouvelle résidence dans la région qui offre d'excellentes installations sur place pour la famil…
Agence
Irea Property
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
