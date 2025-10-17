  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Hestia

Appartement dans un nouvel immeuble Hestia

Golem, Albanie
depuis
$48,945
;
6
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33090
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe économique
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Hestia Residence — Golem, Durrës
📍 Distance jusqu’à la mer — environ 400 mètres

Hestia Residence est un complexe résidentiel moderne réalisé par un promoteur fiable, situé dans l’un des quartiers de Golem connaissant le développement le plus dynamique.
Tous les permis de construire ont été obtenus et toutes les taxes ont été réglées. Le permis de construire est valable jusqu’à février 2028.
La durée prévue de la construction est de 2 ans.

Prix :

  • Rez-de-chaussée — appartements en duplex (sur plusieurs niveaux) : 950 €/m²

  • 1er–3e étages1050 €/m²

  • 4e étage — appartements en duplex : 1200 €/m²

Exemples d’appartements :

  • Studios jusqu’à 40 m² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (prix fixe)

  • 1+1 — 66,3 m² → 69 615 €

  • 2+1 — 85,9 m² → 90 195 €

Conditions de paiement :

Acompte — 40 %, puis paiements échelonnés tous les 6 mois pendant une période de 2 ans.

Exemples :

  • Studio 45 000 € → acompte 18 000 €

  • Appartement 1+1 → acompte 27 846 €

  • Appartement 2+1 → acompte 36 078 €

Prestations incluses par le promoteur :

Les appartements sont livrés prêts à être meublés (sans mobilier), avec l’ensemble des travaux intérieurs et des installations techniques réalisés :

  • carrelage au sol (au choix de l’acheteur)

  • murs enduits et peints

  • installation électrique et prises selon le plan

  • raccordements pour la cuisine

  • pré-installation pour la climatisation

  • salle de bain entièrement équipée (WC, lavabo, douche sans cabine, chauffe-eau, carrelage au sol et aux murs, ventilation en l’absence de fenêtre, raccordements pour machine à laver)

  • portes intérieures

  • porte d’entrée blindée

  • fenêtres à double vitrage et porte-fenêtre du balcon

Le complexe dispose d’un parking souterrain. Le prix d’une place de parking est de 15 000 €.

Documentation et propriété :

Lors de la signature du contrat de réservation avec le promoteur, le plan de l’appartement est inscrit au registre cadastral au nom de l’acheteur.
Après l’achèvement de la construction, il suffit de signer l’acte notarié final afin d’obtenir le certificat de propriété.

Pour les acheteurs étrangers :

Les ressortissants étrangers sans titre de séjour peuvent librement acquérir des biens immobiliers en construction en Albanie.
Aucun document supplémentaire n’est requis — uniquement un passeport et un numéro d’identification (NID).

Infrastructures :

Le quartier est en plein développement. Cafés, supermarchés, pharmacies, restaurants et plage se trouvent à distance piétonne.
Le centre de Durrës est accessible en environ 15 minutes en voiture,
et l’aéroport international de Tirana en environ 45 minutes.

Après la livraison du projet, l’immeuble disposera d’une administration, et l’appartement pourra être loué à court ou à long terme.

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
District de Vlora, Albanie
depuis
$1,680
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanie
depuis
$186,630
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
Complexe résidentiel West Residence
Bashkia Durres, Albanie
depuis
$106,033
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Hestia
Golem, Albanie
depuis
$48,945
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
TOP TOP
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Afficher tout Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 44–128 m²
10 objets immobiliers 10
Appartement à vendre à SQUARE VILLAGE d'une superficie totale de 152,72 m2Superficie de la Veranda 54,56 m2Situé sur la plage de Drymades, Drymades Village Holiday Resort comprend une série de cours en terrasse encadrées par l'architecture qui tisse le projet dans une sensation de village co…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0 – 128.0
180,923 – 461,659
Apartment 2 chambres
90.0
314,649
Duplex
91.0
373,383
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Afficher tout Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie : 107,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et dévelop…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$218,471
🌊🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE DANS L'ancienne CHAQUE, VLORA.🌅 Avec vue sur la mer.🏷 Prix: 1800 Euro/m2📐 Superficie : 108 m2/Gross📍 Lieu: rue Sazani, Vlora.📜 Dans le processus d'hypothèque.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 C…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications