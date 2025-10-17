Appartement dans un nouvel immeuble Hestia

Hestia Residence — Golem, Durrës

📍 Distance jusqu’à la mer — environ 400 mètres

Hestia Residence est un complexe résidentiel moderne réalisé par un promoteur fiable, situé dans l’un des quartiers de Golem connaissant le développement le plus dynamique.

Tous les permis de construire ont été obtenus et toutes les taxes ont été réglées. Le permis de construire est valable jusqu’à février 2028.

La durée prévue de la construction est de 2 ans.

Prix :

Rez-de-chaussée — appartements en duplex (sur plusieurs niveaux) : 950 €/m²

1er–3e étages — 1050 €/m²

4e étage — appartements en duplex : 1200 €/m²

Exemples d’appartements :

Studios jusqu’à 40 m² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (prix fixe)

1+1 — 66,3 m² → 69 615 €

2+1 — 85,9 m² → 90 195 €

Conditions de paiement :

Acompte — 40 %, puis paiements échelonnés tous les 6 mois pendant une période de 2 ans.

Exemples :

Studio 45 000 € → acompte 18 000 €

Appartement 1+1 → acompte 27 846 €

Appartement 2+1 → acompte 36 078 €

Prestations incluses par le promoteur :

Les appartements sont livrés prêts à être meublés (sans mobilier), avec l’ensemble des travaux intérieurs et des installations techniques réalisés :

carrelage au sol ( au choix de l’acheteur )

murs enduits et peints

installation électrique et prises selon le plan

raccordements pour la cuisine

pré-installation pour la climatisation

salle de bain entièrement équipée (WC, lavabo, douche sans cabine, chauffe-eau, carrelage au sol et aux murs, ventilation en l’absence de fenêtre, raccordements pour machine à laver)

portes intérieures

porte d’entrée blindée

fenêtres à double vitrage et porte-fenêtre du balcon

Le complexe dispose d’un parking souterrain. Le prix d’une place de parking est de 15 000 €.

Documentation et propriété :

Lors de la signature du contrat de réservation avec le promoteur, le plan de l’appartement est inscrit au registre cadastral au nom de l’acheteur.

Après l’achèvement de la construction, il suffit de signer l’acte notarié final afin d’obtenir le certificat de propriété.

Pour les acheteurs étrangers :

Les ressortissants étrangers sans titre de séjour peuvent librement acquérir des biens immobiliers en construction en Albanie.

Aucun document supplémentaire n’est requis — uniquement un passeport et un numéro d’identification (NID).

Infrastructures :

Le quartier est en plein développement. Cafés, supermarchés, pharmacies, restaurants et plage se trouvent à distance piétonne.

Le centre de Durrës est accessible en environ 15 minutes en voiture,

et l’aéroport international de Tirana en environ 45 minutes.

Après la livraison du projet, l’immeuble disposera d’une administration, et l’appartement pourra être loué à court ou à long terme.