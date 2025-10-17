  1. Realting.com
Complexe résidentiel West Residence

Bashkia Durres, Albanie
$106,033
$1,748/m²
43
ID: 33004
Dernière actualisation: 04/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Nord
  • Région
    Préfecture de Durrës
  • Ville
    Bashkia Durres

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

West Residence — nouveau complexe résidentiel au cœur de Durrës

West Residence est un projet résidentiel moderne en construction, situé dans le quartier Spitali, à seulement quelques minutes de la mer. La durée totale de construction est de 3 ans, ce qui en fait une option attractive pour résidence ou investissement.

À propos du promoteur

Le projet est développé par Desla Sh.P.K., un promoteur fiable avec de nombreux projets achevés à Durrës.
La société est reconnue pour la qualité de ses constructions et le respect des délais.

Transparence juridique

  • Le projet dispose de toutes les autorisations de construction.

  • Il est officiellement enregistré au cadastre albanais (Kadastra).

  • À la livraison, les acheteurs reçoivent immédiatement le certificat de propriété.

  • Le contrat est signé chez le notaire, garantissant sécurité et transparence.

  • Possibilité de réservation en ligne et de procédure à distance pour les clients étrangers.

Emplacement & infrastructure

Le quartier Spitali bénéficie d’une infrastructure complète :

  • supermarchés, pharmacies, écoles, cafés ;

  • accès rapide au centre-ville et à la promenade maritime ;

  • bonne connexion avec les transports publics ;

  • secteur en pleine croissance avec fort potentiel de valorisation.

Atouts du projet

  • architecture contemporaine ;

  • plans fonctionnels et lumière naturelle ;

  • ascenseurs modernes ;

  • parking souterrain et extérieur ;

  • espaces communs aménagés ;

  • matériaux de haute qualité ;

  • promoteur expérimenté et fiable.

Idéal pour vivre, louer, investir, ou pour ceux qui souhaitent obtenir une résidence en Albanie.

Plan de paiement

  • 15 % — à la signature du contrat

  • 15 % — après 6 mois

  • 15 % — après 12 mois

  • 15 % — après 18 mois

  • 15 % — après 24 mois

  • 15 % — après 30 mois

  • 10 % — à la réception du certificat de propriété

Pourquoi choisir West Residence

  • promoteur fiable : Desla ShPK

  • construction rapide : 3 ans

  • excellent emplacement avec infrastructure complète

  • transparence juridique totale et enregistrement cadastral

  • contrat notarié sécurisé

  • possibilité de réservation en ligne

  • fort potentiel locatif et de valorisation

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 60.6 – 105.9
Prix ​​par m², USD 1,677 – 1,749
Prix ​​de l'appartement, USD 105,916 – 185,078
Appartements 2 chambres
Surface, m² 97.2 – 111.0
Prix ​​par m², USD 1,749 – 1,757
Prix ​​de l'appartement, USD 169,892 – 194,853
Appartements 3 chambres
Surface, m² 134.6
Prix ​​par m², USD 1,749
Prix ​​de l'appartement, USD 235,126

Localisation sur la carte

Bashkia Durres, Albanie
Éducation
Soins de santé

