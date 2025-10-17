Complexe résidentiel West Residence

West Residence — nouveau complexe résidentiel au cœur de Durrës

West Residence est un projet résidentiel moderne en construction, situé dans le quartier Spitali, à seulement quelques minutes de la mer. La durée totale de construction est de 3 ans, ce qui en fait une option attractive pour résidence ou investissement.

À propos du promoteur

Le projet est développé par Desla Sh.P.K., un promoteur fiable avec de nombreux projets achevés à Durrës.

La société est reconnue pour la qualité de ses constructions et le respect des délais.

Transparence juridique

Le projet dispose de toutes les autorisations de construction .

Il est officiellement enregistré au cadastre albanais (Kadastra) .

À la livraison, les acheteurs reçoivent immédiatement le certificat de propriété .

Le contrat est signé chez le notaire , garantissant sécurité et transparence.

Possibilité de réservation en ligne et de procédure à distance pour les clients étrangers.

Emplacement & infrastructure

Le quartier Spitali bénéficie d’une infrastructure complète :

supermarchés, pharmacies, écoles, cafés ;

accès rapide au centre-ville et à la promenade maritime ;

bonne connexion avec les transports publics ;

secteur en pleine croissance avec fort potentiel de valorisation.

Atouts du projet

architecture contemporaine ;

plans fonctionnels et lumière naturelle ;

ascenseurs modernes ;

parking souterrain et extérieur ;

espaces communs aménagés ;

matériaux de haute qualité ;

promoteur expérimenté et fiable.

Idéal pour vivre, louer, investir, ou pour ceux qui souhaitent obtenir une résidence en Albanie.

Plan de paiement

15 % — à la signature du contrat

15 % — après 6 mois

15 % — après 12 mois

15 % — après 18 mois

15 % — après 24 mois

15 % — après 30 mois

10 % — à la réception du certificat de propriété

Pourquoi choisir West Residence