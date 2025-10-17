Complexe résidentiel West Residence

West Residence — nouveau complexe résidentiel au cœur de Durrës
West Residence est un projet résidentiel moderne en construction, situé dans le quartier Spitali, à seulement quelques minutes de la mer. La durée totale de construction est de 3 ans, ce qui en fait une option attractive pour résidence ou investissement.
À propos du promoteur
Le projet est développé par Desla Sh.P.K., un promoteur fiable avec de nombreux projets achevés à Durrës.
La société est reconnue pour la qualité de ses constructions et le respect des délais.
Transparence juridique
Le projet dispose de toutes les autorisations de construction.
Il est officiellement enregistré au cadastre albanais (Kadastra).
À la livraison, les acheteurs reçoivent immédiatement le certificat de propriété.
Le contrat est signé chez le notaire, garantissant sécurité et transparence.
Possibilité de réservation en ligne et de procédure à distance pour les clients étrangers.
Emplacement & infrastructure
Le quartier Spitali bénéficie d’une infrastructure complète :
supermarchés, pharmacies, écoles, cafés ;
accès rapide au centre-ville et à la promenade maritime ;
bonne connexion avec les transports publics ;
secteur en pleine croissance avec fort potentiel de valorisation.
Atouts du projet
architecture contemporaine ;
plans fonctionnels et lumière naturelle ;
ascenseurs modernes ;
parking souterrain et extérieur ;
espaces communs aménagés ;
matériaux de haute qualité ;
promoteur expérimenté et fiable.
Idéal pour vivre, louer, investir, ou pour ceux qui souhaitent obtenir une résidence en Albanie.
Plan de paiement
15 % — à la signature du contrat
15 % — après 6 mois
15 % — après 12 mois
15 % — après 18 mois
15 % — après 24 mois
15 % — après 30 mois
10 % — à la réception du certificat de propriété
Pourquoi choisir West Residence
promoteur fiable : Desla ShPK
construction rapide : 3 ans
excellent emplacement avec infrastructure complète
transparence juridique totale et enregistrement cadastral
contrat notarié sécurisé
possibilité de réservation en ligne
fort potentiel locatif et de valorisation