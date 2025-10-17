Résidence Tiktaalik

Résidence de standing à 150 mètres de la mer
Tiktaalik Residence est une résidence moderne située dans le quartier côtier de Qerret. Conçue par un architecte italien et construite par l’entreprise fiable ERGI.
📍 Emplacement
Qerret — Durrës, Albanie
À seulement 150 m de la plage
Proche des hôtels, cafés et promenades
🏗 À propos du projet
13 étages
1 bâtiment résidentiel
Domaine sécurisé, accès privé
2 niveaux de parking souterrain
Architecture inspirée de la nature marine
🛋 Types d’appartements
Studios à partir de 50 m²
1+1 à partir de 68 m²
2+1 à partir de 75 m²
Travaux: phase de fondation
Livraison: fin 2028
🔧 Finition
Carrelage sol et balcon
Salle de bain équipée
WC, lavabo, bidet, chauffe-eau
Portes intérieures
Porte d’entrée blindée
Double vitrage
Pré-installation climatisation
💶 Prix & paiement
À partir de 1300 €/m²
Vue mer à partir de 1500 €/m²
Paiement échelonné jusqu’à 3 ans
Premier versement 30%
Idéal pour
✔ résidence secondaire
✔ location saisonnière
✔ investisseurs étrangers
✔ vie calme et sécurisée
⭐ Atouts
150m de la mer
Architecture italienne
Parking et sécurité
Qualité de construction supérieure
Visites disponibles en ligne et sur place.