  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidence Tiktaalik

Résidence Tiktaalik

Golem, Albanie
depuis
$77,230
depuis
$1,508/m²
;
5
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32979
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

À propos du complexe

Résidence de standing à 150 mètres de la mer

Tiktaalik Residence est une résidence moderne située dans le quartier côtier de Qerret. Conçue par un architecte italien et construite par l’entreprise fiable ERGI.

📍 Emplacement

  • Qerret — Durrës, Albanie

  • À seulement 150 m de la plage

  • Proche des hôtels, cafés et promenades

🏗 À propos du projet

  • 13 étages

  • 1 bâtiment résidentiel

  • Domaine sécurisé, accès privé

  • 2 niveaux de parking souterrain

  • Architecture inspirée de la nature marine

🛋 Types d’appartements

  • Studios à partir de 50 m²

  • 1+1 à partir de 68 m²

  • 2+1 à partir de 75 m²

Travaux: phase de fondation
Livraison: fin 2028

🔧 Finition

  • Carrelage sol et balcon

  • Salle de bain équipée

  • WC, lavabo, bidet, chauffe-eau

  • Portes intérieures

  • Porte d’entrée blindée

  • Double vitrage

  • Pré-installation climatisation

💶 Prix & paiement

  • À partir de 1300 €/m²

  • Vue mer à partir de 1500 €/m²

  • Paiement échelonné jusqu’à 3 ans

  • Premier versement 30%

Idéal pour

✔ résidence secondaire
✔ location saisonnière
✔ investisseurs étrangers
✔ vie calme et sécurisée

⭐ Atouts

  • 150m de la mer

  • Architecture italienne

  • Parking et sécurité

  • Qualité de construction supérieure

Visites disponibles en ligne et sur place.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 49.8
Prix ​​par m², USD 1,740
Prix ​​de l'appartement, USD 86,675

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$243,724
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
District de Vlora, Albanie
depuis
$1,680
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
Résidence Liburna
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Vous regardez
Résidence Tiktaalik
Golem, Albanie
depuis
$77,230
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
L'année de construction 2028
Surface 128 m²
1 objet immobilier 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
128.0
658,203
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Afficher tout Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie : 107,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et dévelop…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Afficher tout Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Irea Propriété est très heureux d'offrir ce bel appartement avec veeanda situé à seulement quelques mètres de la plage dans le meilleur quartier de la ville.Apartnent est situé au 4ème étage d'une nouvelle résidence dans la région qui offre d'excellentes installations sur place pour la famil…
Agence
Irea Property
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications