  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Shkodër Municipality
  4. Complexe résidentiel GATE OF SHKODRA

Complexe résidentiel GATE OF SHKODRA

Shkoder Municipality, Albanie
depuis
$118,046
depuis
$1,771/m²
BTC
1.4041393
ETH
73.5969419
USDT
116 710.7158570
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33282
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Nord
  • Région
    Préfecture de Shkodër
  • Ville
    Shkodër Municipality

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

La Porte de Shkodra est un développement résidentiel contemporain stratégiquement situé à l'entrée de Shkodra, l'un des centres culturels et économiques les plus importants d'Albanie. Conçu pour répondre au niveau de vie international, le projet offre une combinaison attrayante de logements modernes, d'accessibilité et de potentiel d'investissement à long terme.

Shkodra est largement considérée comme la capitale culturelle du nord de l'Albanie, connue pour sa riche histoire, son caractère européen et sa proximité avec les principales attractions naturelles telles que le lac Shkodra, les Alpes albanaises et la côte adriatique. La ville bénéficie d'une économie locale stable, d'une forte demande intérieure de logements et d'un intérêt croissant de la part des visiteurs internationaux et des résidents qui recherchent des destinations de vie authentiques au-delà du tourisme de masse.

Les résidences de la Porte de Shkodra présentent des aménagements bien planifiés, des espaces de vie généreux et de grandes fenêtres, assurant la lumière naturelle, le confort et la fonctionnalité. Des normes de construction élevées et des espaces communs soigneusement conçus créent un environnement de vie sûr et bien organisé, attirant à la fois les utilisateurs finaux et les locataires.

Du point de vue de l'investisseur, Gate of Shkodra représente une opportunité immobilière solide et résiliente, soutenue par :

  • la demande croissante de logements modernes,

  • l'offre limitée de nouveaux développements construits selon les normes contemporaines,

  • des prix immobiliers compétitifs par rapport aux marchés côtiers et financiers,

  • et fort potentiel d'appréciation du capital à long terme et de revenus locatifs.

Une excellente connectivité routière assure un accès rapide au centre-ville de Shkodra, aux itinéraires de transport régionaux et aux corridors transfrontaliers avec le Monténégro, ce qui renforce encore la valeur stratégique du projet.

Gate of Shkodra offre aux investisseurs internationaux une occasion rare d'entrer sur un marché européen émergent grâce à un actif résidentiel stable et bien placé dans une ville ayant une pertinence culturelle et économique durable.

Localisation sur la carte

Shkoder Municipality, Albanie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
Complexe résidentiel West Residence
Bashkia Durres, Albanie
depuis
$106,033
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanie
depuis
$382,065
Vous regardez
Complexe résidentiel GATE OF SHKODRA
Shkoder Municipality, Albanie
depuis
$118,046
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanie
depuis
$382,065
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Afficher tout Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Agence
Lux-Albania Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications