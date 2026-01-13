Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de des bureaux en Albanie

Tirana
92
Albanie Centrale
96
Tirana
96
Farke
4
98 propriétés total trouvé
Bureau 93 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 93 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 2/10
River Residence, 2+1+2 apartment for rent, suitable for offices. It is located on the 2nd fl…
$642
par mois
Bureau 116 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 116 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Sol 1/12
Un appartement récemment rénové, utilisé auparavant comme bureau, est à louer. L'espace est …
$1,166
par mois
Bureau 136 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 136 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 136 m²
Nombre d'étages 10
Dans l'un des quartiers les plus recherchés et les plus élites de Tirana, à Kodra e Diellit,…
$1,050
par mois
Bureau 40 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 40 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 10/1
Nous louons des bureaux sur la rue Mujo, Ulcinj, derrière l'Église catholique.L'environnemen…
$583
par mois
Bureau 153 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 153 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Sol 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,633
par mois
Bureau 118 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 118 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Sol 1/10
Office apartment for rent, located in one of the most sought-after areas of Tirana, Ish Bllo…
$2,333
par mois
Bureau 126 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 126 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 126 m²
Sol 5/10
Dans l'une des zones les plus recherchées et développées de Tirana, nous offrons des bureaux…
$1,750
par mois
Bureau 108 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 108 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Sol 4/10
Dans le Centre de Tirana, en face du Parlement dans l'une des zones les plus accessibles, fl…
$1,400
par mois
Bureau 66 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 66 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
Sol 2/9
Office for Rent opposite Toptani Center! The space has a gross area of 98m2 and a net area o…
$1,166
par mois
Bureau 102 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 102 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 6/12
Office space for rent in the Ring Center. The office is organized into three work areas, two…
$1,400
par mois
Bureau 72 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 72 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 1/5
Apartment 2+1+2 for rent, newly finished, with a total area of 72 m², located on the first f…
$1,166
par mois
Bureau 456 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 456 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 456 m²
Sol 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,637
par mois
Bureau 70 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 70 m²
Tirana, Albanie
Surface 70 m²
Sol 4/5
Nous louons un bureau dans la région d'Ish Bloku près de la bibliothèque universitaire.Le bu…
$816
par mois
Bureau 58 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 58 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
par mois
Bureau 210 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 210 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Sol 2/8
On Bogdaneve Street, a 210.94 m2 space is for rent. It is located on the 2nd floor of a new …
$5,249
par mois
Bureau 151 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 151 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Sol 8/9
Nous offrons un bureau à louer à l'hôtel Hilton, près du complexe Delijorgji, à côté du boul…
$2,683
par mois
Bureau 52 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 52 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 2/9
Nous avons un bureau à louer sur la route principale, situé sur la rue "Sami Frashri".• Les …
$1,166
par mois
Bureau 61 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 61 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 1/14
In one of the newest buildings in the capital, Golden Tower offers a 1+1 apartment for rent …
$758
par mois
Bureau 200 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 200 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 7/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$3,499
par mois
Bureau 54 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 54 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 2/7
On the connecting road between Myslym Shyri and Kavaja Street, an office space is available …
$875
par mois
Bureau 56 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 56 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 4/10
Office for rent with an area of 56 m², in a new building (2023), with an elevator, on the 4t…
$875
par mois
Bureau 111 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 111 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Sol 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,400
par mois
Bureau 150 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 150 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 11/13
Dans l'un des centres les plus prestigieux de Tirana, nous offrons un super bureau à louer a…
$2,566
par mois
Bureau 130 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 130 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 3/15
Information about the Apartment: - Built in 2024 - 2nd floor technical - Gross area 130m2 - …
$1,866
par mois
Bureau 37 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 37 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 3/5
The studio is located at the Moskat buildings, Willson Square! Perfect location for an archi…
$700
par mois
Bureau 58 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 58 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
par mois
Bureau 50 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 50 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$758
par mois
Bureau 140 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 140 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 1/11
Jepet me qera ambient per zyra — Rruga “Kongresi i Manastirit”, Kompleksi Zirkon Ambient…
$1,750
par mois
Bureau 130 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 130 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 1/9
Zyra ndodhet ne Rrugen e Kavajes,pozicionohet ne katin e dyte te nje ndertimi te ri.Ambienti…
$1,166
par mois
Bureau 29 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 29 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 2/6
We offer an office for rent in a business center on the “Deshmoret e Kombit” Boulevard, very…
$583
par mois
