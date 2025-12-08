  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Himare
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tirana
1
Orikum
3
Vlora
6
Préfecture de Vlorë
11
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 44–128 m²
10 objets immobiliers 10
Appartement à vendre à SQUARE VILLAGE d'une superficie totale de 152,72 m2Superficie de la Veranda 54,56 m2Situé sur la plage de Drymades, Drymades Village Holiday Resort comprend une série de cours en terrasse encadrées par l'architecture qui tisse le projet dans une sensation de village co…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0 – 128.0
180,886 – 461,564
Apartment 2 chambres
90.0
314,584
Duplex
91.0
373,306
Agence
Investment Realty Group
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
L'année de construction 2028
Surface 128 m²
1 objet immobilier 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
128.0
660,936
Agence
Investment Realty Group
