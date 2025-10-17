Complexe résidentiel VLORA MARINA

  1. Realting.com
District de Vlora, Albanie
Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    District de Vlora

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

À propos du complexe

Vlora Marina est un développement emblématique du front de mer qui redéfinit l'immobilier de luxe sur la Riviera albanaise. Situé le long du front de mer le plus prestigieux de Vlora, ce projet phare offre une occasion rare de posséder des propriétés au sein d'une destination de marina entièrement intégrée, où convergent des possibilités de vie, de loisirs et d'investissement raffinés.

La collection résidentielle dispose d'appartements et de résidences élégamment conçus, caractérisés par des aménagements spacieux, des balcons étendus, et des fenêtres de plancher à plafond qui donnent sur la mer Ionienne, la marina et la ville. Chaque résidence est conçue pour maximiser la lumière naturelle, l'intimité et le confort, offrant une expérience de vie côtière sophistiquée.

Vlora Marina, véritable destination mixte, combine résidences de luxe, marina de classe mondiale, hospitalité cinq étoiles et promenade en bord de mer. Les propriétaires bénéficient d'un accès immédiat aux restaurants raffinés, aux cafés exclusifs, au commerce de détail et aux équipements de style de vie pris en charge, tous à distance de marche de leur maison.

Le développement est soutenu par des services haut de gamme et des infrastructures, y compris la sécurité 24/7, des services de conciergerie, un parking souterrain, des espaces publics aménagés, des installations de bien-être et de remise en forme, et la gestion de la propriété premium – ce qui en fait l'idéal pour les propriétaires-occupants et les investisseurs locatifs.

Du point de vue de l'investissement, Vlora Marina se distingue comme l'une des opportunités immobilières les plus stratégiques en Albanie, offrant un fort potentiel d'appréciation du capital et une forte demande de locations à court et à long terme motivées par le tourisme marina, les visiteurs internationaux et la transformation rapide de la ville.

Vlora Marina est plus qu'un achat immobilier, c'est la propriété d'une destination, d'un mode de vie et d'un investissement à l'épreuve de l'avenir sur la Méditerranée.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 91.0 – 165.0
Prix ​​par m², USD 4,346 – 5,723
Prix ​​de l'appartement, USD 395,456 – 944,372
Appartements 3 chambres
Surface, m² 237.0
Prix ​​par m², USD 4,906
Prix ​​de l'appartement, USD 1,16M

Localisation sur la carte

District de Vlora, Albanie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
