Complexe résidentiel VLORA MARINA

Vlora Marina est un développement emblématique du front de mer qui redéfinit l'immobilier de luxe sur la Riviera albanaise. Situé le long du front de mer le plus prestigieux de Vlora, ce projet phare offre une occasion rare de posséder des propriétés au sein d'une destination de marina entièrement intégrée, où convergent des possibilités de vie, de loisirs et d'investissement raffinés.

La collection résidentielle dispose d'appartements et de résidences élégamment conçus, caractérisés par des aménagements spacieux, des balcons étendus, et des fenêtres de plancher à plafond qui donnent sur la mer Ionienne, la marina et la ville. Chaque résidence est conçue pour maximiser la lumière naturelle, l'intimité et le confort, offrant une expérience de vie côtière sophistiquée.

Vlora Marina, véritable destination mixte, combine résidences de luxe, marina de classe mondiale, hospitalité cinq étoiles et promenade en bord de mer. Les propriétaires bénéficient d'un accès immédiat aux restaurants raffinés, aux cafés exclusifs, au commerce de détail et aux équipements de style de vie pris en charge, tous à distance de marche de leur maison.

Le développement est soutenu par des services haut de gamme et des infrastructures, y compris la sécurité 24/7, des services de conciergerie, un parking souterrain, des espaces publics aménagés, des installations de bien-être et de remise en forme, et la gestion de la propriété premium – ce qui en fait l'idéal pour les propriétaires-occupants et les investisseurs locatifs.

Du point de vue de l'investissement, Vlora Marina se distingue comme l'une des opportunités immobilières les plus stratégiques en Albanie, offrant un fort potentiel d'appréciation du capital et une forte demande de locations à court et à long terme motivées par le tourisme marina, les visiteurs internationaux et la transformation rapide de la ville.

Vlora Marina est plus qu'un achat immobilier, c'est la propriété d'une destination, d'un mode de vie et d'un investissement à l'épreuve de l'avenir sur la Méditerranée.