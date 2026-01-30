  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie Centrale
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tirana
4
Préfecture de Tirana
12
Bashkia Kavaje
7
Tirana
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Afficher tout Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Agence
Lux-Albania Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Immeuble Tirana centr
Tirana, Albanie
depuis
$292,787
Nombre d'étages 38
Agence
Lux-Albania Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Résidence Vizion 2
Résidence Vizion 2
Résidence Vizion 2
Résidence Vizion 2
Résidence Vizion 2
Résidence Vizion 2
Résidence Vizion 2
Golem, Albanie
depuis
$52,441
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 6
FRANÇAIS — TRADUCTION COMPLÈTE Vizion 2 Residence — Appartements modernes à proximité de la mer à Golem, Durres Vizion 2 est la deuxième phase d’un vaste complexe résidentiel développé par un promoteur fiable, situé à Golem, Mali i Robit (Durres, Albanie), à seulement 300 mètres de la …
Agence
Century 21 Eon
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
TekceTekce
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Résidence Tiktaalik
Golem, Albanie
depuis
$86,638
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 13
Surface 50–240 m²
62 objets immobiliers 62
Résidence de standing à 150 mètres de la mer Tiktaalik Residence est une résidence moderne située dans le quartier côtier de Qerret. Conçue par un architecte italien et construite par l’entreprise fiable ERGI. 📍 Emplacement Qerret — Durrës, Albanie À seulement 150 m de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.8 – 80.7
89,132 – 144,437
Apartment 2 chambres
106.8 – 239.6
184,356 – 332,278
Studio
57.3
88,882
Agence
Century 21 Eon
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanie
depuis
$382,065
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Afficher tout Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanie
depuis
$84,358
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 54–137 m²
44 objets immobiliers 44
Dragoti Residence est un complexe résidentiel moderne et haut de gamme situé au cœur de Golem, à seulement 400 mètres de la mer. 🌿 Architecture 7 étages résidentiels + 2 niveaux de parking souterrain Grandes baies vitrées, balcons spacieux Façade contemporaine ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.1 – 70.6
83,918 – 109,512
Apartment 2 chambres
89.2 – 137.3
138,364 – 212,975
Apartment 3 chambres
113.2
175,592
Agence
Century 21 Eon
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex
Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex
Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex
Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex
Complexe résidentiel Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 25
Complexe résidentiel, de service et d'hôtel "Glow Tower", composé de 25 étages au-dessus et 6 étages souterrains
Agence
Lux-Albania Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Immeuble Hestia
Golem, Albanie
depuis
$48,945
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Distance jusqu’à la mer — environ 400 mètres Hestia Residence est un complexe résidentiel moderne réalisé par un promoteur fiable, situé dans l’un des quartiers de Golem connaissant le développement le plus dynamique. Tous les permis de construire ont …
Agence
Century 21 Eon
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Afficher tout Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Kryevidh, Albanie
depuis
$361,573
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 517 m²
1 objet immobilier 1
Villa exclusive à vendre à "Orange Privè Résidence" au coeur de Spille, à 600 m de la mer 📍 A seulement 600 mètres de la mer dans la zone connue comme Orange Street nous vous proposons une résidence privée avec 6 villas situées au milieu de la nature et de la verdure entourées d'oliviers, de…
Agence
Iguana Imobiliare
Laisser une demande
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Afficher tout Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
depuis
$1,396
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 59–74 m²
10 objets immobiliers 10
Une résidence multifonctionnelle avec 18 ans d'habitation, 2 hôtels et 1 piscine à seulement 450 mètres de la mer Adriatique rend ce projet très recherché pour l'investissement. Il a différents types, y compris des studios, 1+1, 2+1, 3+1 appartements, ainsi que des villas
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 68.0
99,931 – 115,741
Apartment 2 chambres
74.0
136,598
Duplex
59.0
100,378
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Afficher tout Résidence Palm Paradise
Résidence Palm Paradise
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 47–85 m²
5 objets immobiliers 5
Bienvenue à Palm Paradise, un complexe résidentiel exceptionnel conçu pour la vie moderne. Nichée dans un environnement serein, notre communauté offre un mélange parfait de luxe, de confort et de commodité. Vie spacieuse : nos appartements disposent d'agencements ouverts avec de grandes fen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.5 – 71.8
71,592 – 119,320
Apartment 2 chambres
76.5 – 84.8
118,664 – 121,421
Agence
Optimum Property
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Optimum Property
Langues
English, Español
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Agence
Optimum Property
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Optimum Property
Langues
English, Español
Sur la carte
Realting.com
Aller