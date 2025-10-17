  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidence DRAGOTI RESIDENCE

Résidence DRAGOTI RESIDENCE

Golem, Albanie
depuis
$84,358
depuis
$1,515/m²
;
13
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33033
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

Dragoti Residence est un complexe résidentiel moderne et haut de gamme situé au cœur de Golem, à seulement 400 mètres de la mer.

🌿 Architecture

  • 7 étages résidentiels + 2 niveaux de parking souterrain

  • Grandes baies vitrées, balcons spacieux

  • Façade contemporaine avec végétation verticale

  • Espaces commerciaux aux deux premiers niveaux

  • Zone extérieure paysagée avec fontaines

🏊 Espaces résidents

  • Piscine privée au deuxième étage

  • Zones de détente

  • Terrasses verdoyantes

  • Réception / administration

  • Vidéosurveillance

  • Générateur

  • Réservoir d’eau privé

🏨 Potentiel appart-hôtel

Un des étages peut fonctionner en format appart-hôtel, idéal pour les investisseurs en location courte durée.

🏢 Commerces

  • Restaurant

  • Bar

  • Services supplémentaires

🧱 Fiche technique

  • Structure béton + blocs

  • Hauteur sous plafond : 3 m

  • Fenêtres panoramiques double vitrage

  • Parking souterrain (20 000 €)

🏡 Types d’appartements

  • Studios

  • 1+1

  • 2+1
    Surfaces : 55,7 – 137,3 m²

🛠 Livraison

  • Carrelage au sol

  • Pré-installations électriques et hydrauliques

  • Préparation pour climatisation

  • Porte blindée

  • Salle de bain entièrement équipée

📍 Emplacement

✔ 400 m de la plage
✔ Commerces, restaurants, pharmacies
✔ École et services administratifs à proximité

💶 Prix & Paiement

À partir de 1300 €/m²
Réservation : 1000 €

Plan de paiement :

  • 30% à la signature

  • 30% après six mois

  • 30% six mois plus tard

  • 10% à la remise des clés

🗓 Livraison

Décembre 2027

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 67.6 – 69.7
Prix ​​par m², USD 1,515
Prix ​​de l'appartement, USD 102,380 – 105,561
Appartements 2 chambres
Surface, m² 89.2 – 96.9
Prix ​​par m², USD 1,515
Prix ​​de l'appartement, USD 135,093 – 146,755

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$243,724
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanie
depuis
$186,630
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Vous regardez
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanie
depuis
$84,358
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Afficher tout Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Bashkia Durres, Albanie
depuis
$106,033
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Surface 61–135 m²
28 objets immobiliers 28
West Residence — nouveau complexe résidentiel au cœur de Durrës West Residence est un projet résidentiel moderne en construction, situé dans le quartier Spitali, à seulement quelques minutes de la mer. La durée totale de construction est de 3 ans, ce qui en fait une option attractive pour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.6 – 105.9
105,916 – 185,078
Apartment 2 chambres
97.2 – 111.0
169,892 – 194,853
Apartment 3 chambres
134.6
235,126
Agence
Century 21 Eon
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$243,724
🌊🏡 APPARTEMENT À VENDRE 2+1 près du port, VLORA.🌅 Vue sur la mer.🏷 Prix: 2600 Euro/m2📐 Superficie : 83,66 m2/Gross📍 Lieu: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 En cours de construction.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 Cet apparte…
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
District de Vlora, Albanie
depuis
$1,680
Nombre d'étages 10
🌊🏡 À VENDRE PENTHOUSE DANS LA CHAQUE VIEILLE, VLORA💶 Prix: 1500 Euro/m2 (L'échange de voitures est également accepté)📐 Superficie : 260 m2📍 Lieu: rue Sazani, Vlora📜 Dans le processus d'hypothèque.❗❗❗ La zone est actuellement organisée en 4 appartements avec une typologie 1+1, mais offre une …
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications