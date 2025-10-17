Résidence DRAGOTI RESIDENCE

Dragoti Residence est un complexe résidentiel moderne et haut de gamme situé au cœur de Golem, à seulement 400 mètres de la mer.
🌿 Architecture
7 étages résidentiels + 2 niveaux de parking souterrain
Grandes baies vitrées, balcons spacieux
Façade contemporaine avec végétation verticale
Espaces commerciaux aux deux premiers niveaux
Zone extérieure paysagée avec fontaines
🏊 Espaces résidents
Piscine privée au deuxième étage
Zones de détente
Terrasses verdoyantes
Réception / administration
Vidéosurveillance
Générateur
Réservoir d’eau privé
🏨 Potentiel appart-hôtel
Un des étages peut fonctionner en format appart-hôtel, idéal pour les investisseurs en location courte durée.
🏢 Commerces
Restaurant
Bar
Services supplémentaires
🧱 Fiche technique
Structure béton + blocs
Hauteur sous plafond : 3 m
Fenêtres panoramiques double vitrage
Parking souterrain (20 000 €)
🏡 Types d’appartements
Studios
1+1
2+1
Surfaces : 55,7 – 137,3 m²
🛠 Livraison
Carrelage au sol
Pré-installations électriques et hydrauliques
Préparation pour climatisation
Porte blindée
Salle de bain entièrement équipée
📍 Emplacement
✔ 400 m de la plage
✔ Commerces, restaurants, pharmacies
✔ École et services administratifs à proximité
💶 Prix & Paiement
À partir de 1300 €/m²
Réservation : 1000 €
Plan de paiement :
30% à la signature
30% après six mois
30% six mois plus tard
10% à la remise des clés
🗓 Livraison
Décembre 2027