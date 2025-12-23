  1. Realting.com
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et développé…
DES Real Estate
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanie
depuis
$186,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Investment Realty Group
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie : 107,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et dévelop…
DES Real Estate
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
