Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Location longue durée
  4. Salle de conférence

Loyer mensuel de Salles de conférence en Albanie

Tirana
3
Albanie Centrale
4
Tirana
4
Salle de conférence Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Salle de conférence 65 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 65 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Premises on Myslym Shyri Street for rent! For more information, contact us!
$1,750
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Salle de conférence 100 m² dans Kashar, Albanie
Salle de conférence 100 m²
Kashar, Albanie
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Sol 1/2
Space for Rent on the secondary road of the Tirana-Durres Highway, opposite QTU. The space i…
$2,099
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Salle de conférence 2 054 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 2 054 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 21
Chambres 21
Nombre de salles de bains 25
Surface 2 054 m²
Nombre d'étages 5
Appartement multifonctionnel à louer à la dernière gare de New Tirana.Le bâtiment a une supe…
$18,662
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Salle de conférence 2 054 m² dans Tirana, Albanie
Salle de conférence 2 054 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 21
Chambres 21
Nombre de salles de bains 25
Surface 2 054 m²
Nombre d'étages 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller