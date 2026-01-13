Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de locaux industriels en Albanie

Albanie du Nord
10
Bashkia Durres
10
10 propriétés total trouvé
Fabrication 800 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 800 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 800 m²
L'entrepôt est situé à Pjeze, sur le côté de la route principale à Durres. Il a une superfic…
$2,950
par mois
Fabrication 5 000 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 5 000 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 5 000 m²
L'entrepôt est situé à 70m de la route principale Fllake Sector et à 4,5 km de l'autoroute D…
$11,799
par mois
Fabrication 900 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 900 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 900 m²
Sol 1/2
L'entrepôt ou le magasin d'une superficie de 900m2 est à louer dans la zone de Shkozet près …
$1,770
par mois
Fabrication 120 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 120 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 1/1
L'entrepôt est situé au rez-de-chaussée, à côté de la route principale à Shkozet, à seulemen…
$412
par mois
Fabrication 1 000 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 1 000 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 1 000 m²
L'entrepôt est situé dans les anciens chenils sur la route principale à Durres. Il a 1000 m2…
$2,355
par mois
Fabrication 650 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 650 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 650 m²
Sol 1/1
Le hangar est situé à Portoromano sur la route principale très proche du port commercial, a …
$2,950
par mois
Fabrication 2 500 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 2 500 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 500 m²
Sol 2/4
L'entrepôt est situé au 2ème étage d'un immeuble d'affaires dans la région de Shkozet, Durre…
$7,374
par mois
Fabrication 225 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 225 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Le barbier est situé derrière le stade de Durres. La propriété a une superficie intérieure d…
$708
par mois
Fabrication 825 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 825 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 825 m²
Sol 2/2
Entrepôt/installation industrielle à louer d'une surface totale de 825 m2, situé dans la rég…
$1,765
par mois
Fabrication 1 500 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 1 500 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 500 m²
Sol 1/1
L'entrepôt est situé à Spitalle, à environ 200 m de l'université "Aleksander Moisiu". Cette …
$5,310
par mois
