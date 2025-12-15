  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tirana
1
Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Afficher tout Complexe résidentiel Orange privè residence
Complexe résidentiel Orange privè residence
Kryevidh, Albanie
depuis
$310,529
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 517 m²
1 objet immobilier 1
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the sea 📍 Only 600 meters from the sea in the area known as Orange Street we offer you a private residence with 6 villas located in the middle of nature and greenery surrounded by olive trees, picturesque…
Agence
Iguana Imobiliare
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller