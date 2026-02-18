  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie du Sud
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Orikum
4
Vlora
6
Himare
3
Préfecture de Vlorë
13
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albanie
depuis
$279,003
L'année de construction 2026
Appartement moderne en construction, situé au premier étage d'une résidence prestigieuse, idéal pour la vie ou l'investissement locatif saisonnier.🔹 Superficie totale : 97 m2🔹 Étage: 1🔹 État : En cours de construction🔹 Position favorable dans la résidence🔹 Proche de la mer et des zones touri…
Agence
Al Imobiliare
Agence
Al Imobiliare
Langues
English
Complexe résidentiel Pran diellit
Complexe résidentiel Pran diellit
Complexe résidentiel Pran diellit
Complexe résidentiel Pran diellit
Complexe résidentiel Pran diellit
Afficher tout Complexe résidentiel Pran diellit
Complexe résidentiel Pran diellit
Orikum, Albanie
Prix ​​sur demande
Pran diellit
Agence
Lux-Albania Home
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
District de Vlora, Albanie
depuis
$1,680
Nombre d'étages 10
🌊🏡 À VENDRE PENTHOUSE DANS LA CHAQUE VIEILLE, VLORA💶 Prix: 1500 Euro/m2 (L'échange de voitures est également accepté)📐 Superficie : 260 m2📍 Lieu: rue Sazani, Vlora📜 Dans le processus d'hypothèque.❗❗❗ La zone est actuellement organisée en 4 appartements avec une typologie 1+1, mais offre une …
Agence
DES Real Estate
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
OneOne
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
L'année de construction 2028
Surface 128 m²
1 objet immobilier 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
128.0
671,864
Agence
Investment Realty Group
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
District de Vlora, Albanie
depuis
$354,139
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 13
Surface 91–237 m²
3 objets immobiliers 3
Vlora Marina est un développement emblématique du front de mer qui redéfinit l'immobilier de luxe sur la Riviera albanaise. Situé le long du front de mer le plus prestigieux de Vlora, ce projet phare offre une occasion rare de posséder des propriétés au sein d'une destination de marina entiè…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
91.0 – 165.0
396,770 – 947,511
Apartment 3 chambres
237.0
1,17M
Agence
Investment Realty Group
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
L'année de construction 2025
🔑🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE À LUNGOMARE, VLORA.💶 Prix: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77,8 m2/Gross📍 Lieu: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propriété en est à la dernière étape.📃 Prix du certificat de propriété: 5000 Euro.⛵ L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le to…
Agence
DES Real Estate
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Afficher tout Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 1+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et développé…
Agence
DES Real Estate
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Afficher tout Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
🌞🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE EN ORIKUM, VLORA💶 Prix: 1300 Euro/m2📐 Superficie : 107,4 m2/Gross📍 Lieu: Orikum, Vlora🏗 Biens en construction💰 Paiement par versements – selon l'accord, à partir de 40% comme premier versement.📍 Cet appartement est situé à Orikum, dans un quartier calme et dévelop…
Agence
DES Real Estate
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Afficher tout Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$218,471
🌊🏡 2+1 APPARTEMENT À VENDRE DANS L'ancienne CHAQUE, VLORA.🌅 Avec vue sur la mer.🏷 Prix: 1800 Euro/m2📐 Superficie : 108 m2/Gross📍 Lieu: rue Sazani, Vlora.📜 Dans le processus d'hypothèque.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 C…
Agence
DES Real Estate
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Immeuble 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$243,724
🌊🏡 APPARTEMENT À VENDRE 2+1 près du port, VLORA.🌅 Vue sur la mer.🏷 Prix: 2600 Euro/m2📐 Superficie : 83,66 m2/Gross📍 Lieu: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 En cours de construction.❗ Avantage principal: L'emplacement rend cet appartement idéal pour vivre ou investir dans le tourisme.🌊 Cet apparte…
Agence
DES Real Estate
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
