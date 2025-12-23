  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tirana
2
Orikum
3
Vlora
6
Himare
2
Résidence Tiktaalik
Golem, Albanie
depuis
$86,638
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 13
Surface 50–240 m²
62 objets immobiliers 62
Résidence de standing à 150 mètres de la mer Tiktaalik Residence est une résidence moderne située dans le quartier côtier de Qerret. Conçue par un architecte italien et construite par l’entreprise fiable ERGI. 📍 Emplacement Qerret — Durrës, Albanie À seulement 150 m de…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.8 – 80.7
87,916 – 142,466
Apartment 2 chambres
106.8 – 239.6
181,839 – 327,741
Studio
57.3
87,668
Century 21 Eon
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
depuis
$1,396
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 59–74 m²
10 objets immobiliers 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 68.0
98,567 – 114,161
Apartment 2 chambres
74.0
134,733
Duplex
59.0
99,008
Investment Realty Group
Résidence DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albanie
depuis
$84,358
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 54–137 m²
44 objets immobiliers 44
Dragoti Residence est un complexe résidentiel moderne et haut de gamme situé au cœur de Golem, à seulement 400 mètres de la mer. 🌿 Architecture 7 étages résidentiels + 2 niveaux de parking souterrain Grandes baies vitrées, balcons spacieux Façade contemporaine ave…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
54.1 – 70.6
82,772 – 108,017
Apartment 2 chambres
89.2 – 137.3
136,475 – 210,068
Apartment 3 chambres
113.2
173,195
Century 21 Eon
Résidence Palm Paradise
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 47–85 m²
5 objets immobiliers 5
Bienvenue à Palm Paradise, un complexe résidentiel exceptionnel conçu pour la vie moderne. Nichée dans un environnement serein, notre communauté offre un mélange parfait de luxe, de confort et de commodité. Vie spacieuse : nos appartements disposent d'agencements ouverts avec de grandes fen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
46.5 – 71.8
70,615 – 117,692
Apartment 2 chambres
76.5 – 84.8
117,044 – 119,763
Optimum Property
Résidence Liburna
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Optimum Property
