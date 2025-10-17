  1. Realting.com
Complexe résidentiel TURQUOISE MARINA

Bashkia Durres, Albanie
$208,942
$2,597/m²
ID: 33280
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Nord
  • Région
    Préfecture de Durrës
  • Ville
    Bashkia Durres

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

English English

Turquoise Marina est un développement résidentiel et marin exceptionnel, redéfinissant la vie côtière de luxe le long de la mer Adriatique à Hamallaj, Durrës. Stratégiquement situé sur l'un des côtes les plus vierges et les plus émergentes d'Albanie, ce projet phare offre une occasion rare de posséder une propriété au sein d'une destination de marina entièrement intégrée.

Les résidences de la Marina Turquoise sont conçues avec une architecture contemporaine et une esthétique raffinée, avec des plans ouverts, des terrasses généreuses, et des fenêtres de plancher à plafond qui capturent une vue imprenable sur la mer et la lumière naturelle toute la journée. Chaque maison est soigneusement planifiée pour offrir confort, intimité et un style de vie intérieur-extérieur sans couture.

Au cœur du développement se trouve une marina de pointe, créant un environnement unique où les résidences de luxe, la culture du yacht et les loisirs se mêlent sans effort. Une promenade balnéaire animée avec des restaurants, des cafés et des lieux de vie organisés améliore la vie quotidienne et élève la valeur globale de la destination.

Les résidents bénéficient d'équipements et de services haut de gamme, y compris des espaces verts aménagés, des zones d'accès privé, un parking souterrain, une sécurité 24/7 et une gestion de propriété professionnelle.

Du point de vue de l'investissement, Turquoise Marina se distingue comme l'une des opportunités immobilières les plus prometteuses sur la côte Adriatique de l'Albanie, sous l'impulsion d'une demande croissante de propriétés en bord de mer, d'un approvisionnement limité en bord de mer et d'un emplacement stratégique près de Durrës et de l'aéroport international de Tirana.

Turquoise Marina n'est pas seulement une maison, c'est un style de vie et un investissement sécurisé par la mer.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 70.0
Prix ​​par m², USD 2,985
Prix ​​de l'appartement, USD 208,942
Appartements 2 chambres
Surface, m² 71.0
Prix ​​par m², USD 3,824
Prix ​​de l'appartement, USD 271,507
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 121.0 – 294.0
Prix ​​par m², USD 2,868 – 3,212
Prix ​​de l'appartement, USD 347,057 – 944,372

Localisation sur la carte

Bashkia Durres, Albanie
Loisirs

