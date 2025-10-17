  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidence Vizion 2

Résidence Vizion 2

Golem, Albanie
depuis
$52,441
depuis
$1,282/m²
;
6
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33151
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

FRANÇAIS — TRADUCTION COMPLÈTE

Vizion 2 Residence — Appartements modernes à proximité de la mer à Golem, Durres

Vizion 2 est la deuxième phase d’un vaste complexe résidentiel développé par un promoteur fiable, situé à Golem, Mali i Robit (Durres, Albanie), à seulement 300 mètres de la mer.
Le projet convient parfaitement à un investissement, à l’achat d’une résidence secondaire en bord de mer, ou à la location saisonnière et longue durée.

À propos du projet

  • Phase: Vizion 2 (faisant partie d’un complexe de 3 phases)

  • Bâtiments: 3 immeubles de 6 étages chacun

  • Début des travaux: hiver 2026

  • Livraison: hiver 2028

  • Concept: résidence habitable toute l’année avec une forte demande estivale

Sécurité juridique

  • Type de contrat : kontratë porosie / kontratë supermarje

  • Enregistrement du plan de l’appartement au cadastre dès la phase de terrassement, garantissant la protection de l’acheteur

  • Tous les permis de construire sont obtenus et les taxes payées

  • Signature chez un notaire local travaillant avec le promoteur

Appartements et agencements

Types disponibles :

  • 1+1

  • 2+1

  • Appartements duplex (rez-de-chaussée selon la numérotation albanaise)

Caractéristiques :

  • Surface totale minimale à partir de 41 m²

  • Duplex d’environ 50 m² avec terrasses

  • Appartements en rez-de-chaussée avec vérandas

  • Appartements d’angle et configurations panoramiques

  • Pas de vue directe sur la mer (compensé par un prix attractif et une forte liquidité)

Finitions et équipements

Les appartements sont livrés prêts à être meublés, sans travaux supplémentaires :

  • Portes d’entrée blindées et portes intérieures

  • Fenêtres à double vitrage

  • Salle de bain entièrement équipée (lavabo, WC, chauffe-eau, douche ouverte)

  • Carrelage au sol dans les pièces et sur les balcons

  • Salle de bain carrelée (sols et murs)

  • Pré-installation pour climatisation

Infrastructures du complexe

  • Parking souterrain (en supplément, environ 15 000 €)

  • Espaces verts

  • Piscine commune pour l’ensemble du complexe (mise en service prévue vers 2029)

  • Espaces commerciaux possibles

  • 1 ascenseur par bâtiment

Prix et conditions d’achat (Vizion 2)

  • 1100 €/m² avec 20% d’apport initial

  • 1050 €/m² avec 50% d’apport initial

  • Paiement échelonné jusqu’à 2 ans, versements tous les 6 mois

  • Paiement final à la mise en exploitation

  • Remises disponibles pour un paiement à 100%

Potentiel d’investissement

  • Location saisonnière : 50–60 € / nuit

  • Location hors saison : 20–30 € / nuit

  • Possibilité de location longue durée

  • Property management disponible, par le promoteur ou des sociétés externes (modèles 70/30 ou 60/40)

À qui s’adresse Vizion 2 ?

  • Investisseurs recherchant rendement et valorisation du capital

  • Acheteurs d’une résidence secondaire en bord de mer

  • Personnes souhaitant combiner usage personnel et location

📩 Contactez-nous pour recevoir les plans, la disponibilité actuelle et les conditions de réservation.
Visites en ligne et sur place disponibles. Réservation possible par virement bancaire (SEPA).

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
depuis
$1,396
Immeuble 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
District de Vlora, Albanie
depuis
$2,259
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Vous regardez
Résidence Vizion 2
Golem, Albanie
depuis
$52,441
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Immeuble 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
District de Vlora, Albanie
depuis
$1,680
Nombre d'étages 10
🌊🏡 À VENDRE PENTHOUSE DANS LA CHAQUE VIEILLE, VLORA💶 Prix: 1500 Euro/m2 (L'échange de voitures est également accepté)📐 Superficie : 260 m2📍 Lieu: rue Sazani, Vlora📜 Dans le processus d'hypothèque.❗❗❗ La zone est actuellement organisée en 4 appartements avec une typologie 1+1, mais offre une …
Agence
DES Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DES Real Estate
Langues
English, Italiano
TOP TOP
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Afficher tout Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 44–128 m²
10 objets immobiliers 10
Appartement à vendre à SQUARE VILLAGE d'une superficie totale de 152,72 m2Superficie de la Veranda 54,56 m2Situé sur la plage de Drymades, Drymades Village Holiday Resort comprend une série de cours en terrasse encadrées par l'architecture qui tisse le projet dans une sensation de village co…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0 – 128.0
180,923 – 461,659
Apartment 2 chambres
90.0
314,649
Duplex
91.0
373,383
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Afficher tout Complexe résidentiel West Residence
Complexe résidentiel West Residence
Bashkia Durres, Albanie
depuis
$106,033
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Surface 61–135 m²
28 objets immobiliers 28
West Residence — nouveau complexe résidentiel au cœur de Durrës West Residence est un projet résidentiel moderne en construction, situé dans le quartier Spitali, à seulement quelques minutes de la mer. La durée totale de construction est de 3 ans, ce qui en fait une option attractive pour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.6 – 105.9
105,949 – 185,136
Apartment 2 chambres
97.2 – 111.0
169,945 – 194,914
Apartment 3 chambres
134.6
235,200
Agence
Century 21 Eon
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications