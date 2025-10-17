Résidence Vizion 2

FRANÇAIS — TRADUCTION COMPLÈTE
Vizion 2 Residence — Appartements modernes à proximité de la mer à Golem, Durres
Vizion 2 est la deuxième phase d’un vaste complexe résidentiel développé par un promoteur fiable, situé à Golem, Mali i Robit (Durres, Albanie), à seulement 300 mètres de la mer.
Le projet convient parfaitement à un investissement, à l’achat d’une résidence secondaire en bord de mer, ou à la location saisonnière et longue durée.
À propos du projet
Phase: Vizion 2 (faisant partie d’un complexe de 3 phases)
Bâtiments: 3 immeubles de 6 étages chacun
Début des travaux: hiver 2026
Livraison: hiver 2028
Concept: résidence habitable toute l’année avec une forte demande estivale
Sécurité juridique
Type de contrat : kontratë porosie / kontratë supermarje
Enregistrement du plan de l’appartement au cadastre dès la phase de terrassement, garantissant la protection de l’acheteur
Tous les permis de construire sont obtenus et les taxes payées
Signature chez un notaire local travaillant avec le promoteur
Appartements et agencements
Types disponibles :
1+1
2+1
Appartements duplex (rez-de-chaussée selon la numérotation albanaise)
Caractéristiques :
Surface totale minimale à partir de 41 m²
Duplex d’environ 50 m² avec terrasses
Appartements en rez-de-chaussée avec vérandas
Appartements d’angle et configurations panoramiques
Pas de vue directe sur la mer (compensé par un prix attractif et une forte liquidité)
Finitions et équipements
Les appartements sont livrés prêts à être meublés, sans travaux supplémentaires :
Portes d’entrée blindées et portes intérieures
Fenêtres à double vitrage
Salle de bain entièrement équipée (lavabo, WC, chauffe-eau, douche ouverte)
Carrelage au sol dans les pièces et sur les balcons
Salle de bain carrelée (sols et murs)
Pré-installation pour climatisation
Infrastructures du complexe
Parking souterrain (en supplément, environ 15 000 €)
Espaces verts
Piscine commune pour l’ensemble du complexe (mise en service prévue vers 2029)
Espaces commerciaux possibles
1 ascenseur par bâtiment
Prix et conditions d’achat (Vizion 2)
1100 €/m² avec 20% d’apport initial
1050 €/m² avec 50% d’apport initial
Paiement échelonné jusqu’à 2 ans, versements tous les 6 mois
Paiement final à la mise en exploitation
Remises disponibles pour un paiement à 100%
Potentiel d’investissement
Location saisonnière : 50–60 € / nuit
Location hors saison : 20–30 € / nuit
Possibilité de location longue durée
Property management disponible, par le promoteur ou des sociétés externes (modèles 70/30 ou 60/40)
À qui s’adresse Vizion 2 ?
Investisseurs recherchant rendement et valorisation du capital
Acheteurs d’une résidence secondaire en bord de mer
Personnes souhaitant combiner usage personnel et location
