Bâtiments de fabrication en Albanie

Albanie Centrale
4
Tirana
4
Albanie du Nord
13
Bashkia Durres
13
17 propriétés total trouvé
Fabrication 675 m² dans Kashar, Albanie
Fabrication 675 m²
Kashar, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 675 m²
Entrepôt à vendre à Tirana Parc Industriel 2! Tirana Industriel Park, un projet ambitieux qu…
$973,915
$973,915
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Fabrication 71 m² dans Tirana, Albanie
Fabrication 71 m²
Tirana, Albanie
Surface 71 m²
Amélioration de l'entrée à New Bazaar Investissements possibles dans l'un des domaines attra…
$169,123
$169,123
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Fabrication 576 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 576 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 3
Surface 576 m²
Sol 2/2
La propriété est située sur l'autoroute Tirana-Durres entre le col Fllake et Royal Gas. Il a…
$1,77M
$1,77M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 260 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 260 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 260 m²
Les entrepôts sont situés sur la rue Aleksander Goga dans l'axe Spitalle - Porto-Romano. La …
$223,697
$223,697
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 3 232 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 3 232 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 3 232 m²
Nombre d'étages 4
Bâtiment et terrain à vendre à Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, près de Brunes. La propriété…
$2,47M
$2,47M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 850 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 850 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 850 m²
La propriété est située sur la route à Ish-Kenete, Durres. Il a 303 m2 de construction selon…
$389,371
$389,371
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 1 750 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 1 750 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 750 m²
Nombre d'étages 2
Kapanoni est situé dans la zone de Shkozet, très proche de la route principale, de la route …
$2,60M
$2,60M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 675 m² dans Kashar, Albanie
Fabrication 675 m²
Kashar, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
$972,532
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Fabrication 1 375 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 1 375 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 375 m²
L'entrepôt est situé dans une zone industrielle de Porto Romano Durres. Il a une surface d'e…
$1,14M
$1,14M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 3 230 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 3 230 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 3 230 m²
Bâtiment et terrain à vendre à Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, en face de AG Motors. Cett…
$884,934
$884,934
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 254 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 254 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 254 m²
Sol -1/8
A vendre 254m2 sous-sol à Durres Plepa, périphérique derrière Kastrati ou derrière Hôtel Con…
$134,864
$134,864
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 125 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 125 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 125 m²
La propriété est située dans la région de Spitalles. Il a un bâtiment de 125m2 et un terrain…
$105,922
$105,922
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 71 m² dans Tirana, Albanie
Fabrication 71 m²
Tirana, Albanie
Surface 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
$168,883
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Fabrication 306 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 306 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 306 m²
Nombre d'étages 1
Le bâtiment est situé sur la deuxième ligne de la route principale près de 4 rues de Shijak.…
$401,170
$401,170
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 700 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 700 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 700 m²
L'entrepôt est situé par la route principale à Xhafzotaj. Cette propriété a 1550 m2 de terra…
$707,947
$707,947
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 770 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 770 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 770 m²
Nombre d'étages 3
Kapanoni est situé dans la zone de Shkozet, très proche de l'autoroute et de la route périph…
$1,12M
$1,12M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Fabrication 185 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 185 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 185 m²
L'entrepôt est situé à ISH Kenete, Durres, très proche de la route principale. La propriété …
$259,581
$259,581
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська

