  2. Albanie
  3. Tirana
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanie
depuis
$382,065
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
