Appartement dans un nouvel immeuble Tirana centr

Tirana, Albanie
depuis
$292,787
depuis
$2,928/m²
;
5
ID: 32937
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Tirana

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    38

Localisation sur la carte

Tirana, Albanie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Apartment with veranda in Lungomare Vlore
District de Vlora, Albanie
depuis
$183,209
Complexe résidentiel Orange privè residence
Kryevidh, Albanie
depuis
$310,529
Résidence Palm Paradise
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Immeuble 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
Vous regardez
Tirana, Albanie
depuis
$292,787
Autres complexes
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Immeuble HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana, Albanie
depuis
$382,065
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agence
Investment Realty Group
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Gjilek, Albanie
depuis
$393,907
L'année de construction 2028
Surface 128 m²
1 objet immobilier 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
128.0
664,353
Agence
Investment Realty Group
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Résidence Liburna
Golem, Albanie
depuis
$1,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Agence
Optimum Property
