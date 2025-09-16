Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
U samom jezgru Gorice C prodaje se manja stambena zgrada na tri etaže i tri stana. Kvadratura stana u prizemlju je 89.54m2, dok su stanovi na prvom spratu i mansardi od 93.34m2. Po strukturi stanovi su dvosobni, sjajno uređeni sa velikim terasa. Oko zgrade nalazi se dvorište od 200m2. Stanovi se mogu izdavati po odličnim cijenama imajući u vidu diplomatski rezidencijalni karakter Gorice C i predstavljati poželjnu investiciju
Cijena: 2.500EUR/m2
Localización en el mapa
Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo